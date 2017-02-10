В Москве арестован развращавший мальчиков педофил Гена

В Москве арестован мужчина, 8 лет насиловавший мальчиков у себя дома.

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Из сообщения СУ СК по Москве: «По версии следствия, 49-летний Геннадий Семёнов в период времени с 2009 года по 2017 год, находясь в своей квартире, расположенной по Вешняковской улице в городе Москве, совершал в отношении двух мальчиков 2001 и мальчика 2003 годов рождения действия сексуального характера, а также понуждал к их совершению. Установлено, что подозреваемый знакомился с мальчиками на улице, и в ходе дружеской беседы приглашал к себе домой».



Отмечается, что мужчина просил своих жертв называть его Геной и переходить на «ты» и быстро входил в доверие к малолетним и несовершеннолетним детям.



Родители и дети обратились с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статьям «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «понуждение к совершению иных действий сексуального характера».



Следователи провели обыски дома у подозреваемого и изъяли диски с видеозаписями порнографического содержания. Назначены психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы.