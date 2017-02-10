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  • 10.02, 23:46
В Северной столице стартует турнир по дворовому хоккею. Санкт-Петербург, дети и подростки, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Северной столице стартует турнир по дворовому хоккею

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В Северной столице стартует турнир по дворовому хоккею

В Северной столице стартует турнир по дворовому хоккею

    Петербург захлестнула волна дворовых хоккейных сражений.

    Очередная битва пройдет в Красносельском районе. В хоккейной коробке на Ленинском проспекте уже шлифуют лед. 12 февраля его предстоит опробовать юным игрокам. По словам организаторов, предыдущий турнир под слоганом «Ты в игре!» в Калининском районе собрал рекордное количество участников.

    За медали сражались пять команд. Среди них были замечены уличные СКА и ЦСКА. В будущем юные хоккеисты получат возможность сыграть и с настоящими профессионалами.

    Михаил Черепанов    , общественный организатор турнира: «С федерацией хоккея мы уже разговариваем на тему того, чтобы известные, популярные хоккеисты приходили и на этих площадках проводили свои мастер-классы. Сейчас игрой охвачено семь районов города. На следующий год мы планируем, чтобы это стало общегородским мероприятием, которое охватит все районы Петербурга».

    Спартакиада при поддержке Федерации хоккея Санкт-Петербурга и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко стартовала в декабре. Принять участие в проекте могут дети от 7 до 13 лет.

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