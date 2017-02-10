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  • 10.02, 23:47

Китайские чиновники задремали на заседании по борьбе с ленью: фото

2 комментария
Китайские чиновники задремали на заседании по борьбе с ленью: фото

Китайские чиновники задремали на заседании по борьбе с ленью: фото

Китайские чиновники задремали на заседании по борьбе с ленью: фото
  • Фото: nst.com.my

    • Скандал вокруг фотографии нескольких сонных госслужащих разгорелся в провинции Хубэй.

    Государственные служащие задремали во время совещания, на котором обсуждался вопрос мотивации ленивых и безынициативных чиновников.

    Фото было опубликовано в Сети и вызвало широкий общественный резонанс, особенно на фоне кампании председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией и нарушением служебного долга.

    Дисциплинарное бюро Коммунистической партии в Хубэе обязало шестерых провинившихся чиновников написать объяснительные и публично — через СМИ — принести извинения за инцидент на совещании, пишет New Straits Times.

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