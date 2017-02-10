Китайские чиновники задремали на заседании по борьбе с ленью: фото

Скандал вокруг фотографии нескольких сонных госслужащих разгорелся в провинции Хубэй.
Государственные служащие задремали во время совещания, на котором обсуждался вопрос мотивации ленивых и безынициативных чиновников.
Фото было опубликовано в Сети и вызвало широкий общественный резонанс, особенно на фоне кампании председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией и нарушением служебного долга.
Дисциплинарное бюро Коммунистической партии в Хубэе обязало шестерых провинившихся чиновников написать объяснительные и публично — через СМИ — принести извинения за инцидент на совещании, пишет New Straits Times.
Фото было опубликовано в Сети и вызвало широкий общественный резонанс, особенно на фоне кампании председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией и нарушением служебного долга.
Дисциплинарное бюро Коммунистической партии в Хубэе обязало шестерых провинившихся чиновников написать объяснительные и публично — через СМИ — принести извинения за инцидент на совещании, пишет New Straits Times.
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