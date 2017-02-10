«Должны немного подождать»: организаторы Берлинале объяснили отсутствие российских картин на конкурсе

Картина финского режиссера Аки Каурисмяки «Обратная сторона надежды», рассказывающая о судьбе хлынувших в Европу беженцев, считается фаворитом открывшегося накануне Берлинале. Всего же за полторы недели жюри во главе с Полом Верховеном предстоит отсмотреть 18 конкурсных картин, среди которых ни одной российской. Но, как уверяют организаторы кинофестиваля, никакой политики в этом нет.
Директор Берлинале Дитер Косслик — именно тот человек, который руководит отбором фильмов. Он ранее заявлял, что российские фильмы, мол, здесь тематически не подходят, обидев тем самым российский кинематограф.
Дитер Косслик: «В прошлом году все в Германии были удивлены, что был представлен только один немецкий фильм. В мире насчитывается 193 страны, и довольно трудно выбрать всего 18 фильмов. Но у нас до этого было столько прекрасных русских картин, так должно быть и впредь. Русские должны просто немного подождать».
По словам Косслика, политика никогда не играла роли при отборе фильмов. И в этом году ситуация не изменилась.
Дитер Косслик: «Мы любим русское кино, и мы гарантировано будем в будущем показывать ваши фильмы».
На нынешнем фестивале, пожалуй, главный фаворит — фильм финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды». В его основе взаимоотношения финского коммивояжера и сирийского беженца. Одним из героев также является житель Ирака. Словом, суперполиткорректная история в охваченной недовольством в отношении мигрантов Европе.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Дитер Косслик: «В прошлом году все в Германии были удивлены, что был представлен только один немецкий фильм. В мире насчитывается 193 страны, и довольно трудно выбрать всего 18 фильмов. Но у нас до этого было столько прекрасных русских картин, так должно быть и впредь. Русские должны просто немного подождать».
По словам Косслика, политика никогда не играла роли при отборе фильмов. И в этом году ситуация не изменилась.
Дитер Косслик: «Мы любим русское кино, и мы гарантировано будем в будущем показывать ваши фильмы».
На нынешнем фестивале, пожалуй, главный фаворит — фильм финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды». В его основе взаимоотношения финского коммивояжера и сирийского беженца. Одним из героев также является житель Ирака. Словом, суперполиткорректная история в охваченной недовольством в отношении мигрантов Европе.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Комментарии