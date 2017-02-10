Оборот наркосиндиката «Химпром» на территории России оценили в миллиарды рублей

Годовой оборот международного наркосиндиката «Химпром», деятельность которого была пресечена в России, исчисляется миллиардами рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Ирины Волк, организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков — от производства до продажи. Годовой оборот синдиката составлял более двух миллиардов рублей, передает РИА Новости.
Эксклюзивные кадры задержания производителей запрещенного вещества оказались в распоряжении НТВ.
Осенью прошлого года серия задержаний «сотрудников» «Химпрома» прошла в других регионах — Воронеже, Ставрополе, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске. Задержанных — почти 70 человек. Из них 50 — уроженцы Украины.
Эксклюзивные кадры задержания производителей запрещенного вещества оказались в распоряжении НТВ.
Осенью прошлого года серия задержаний «сотрудников» «Химпрома» прошла в других регионах — Воронеже, Ставрополе, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске. Задержанных — почти 70 человек. Из них 50 — уроженцы Украины.
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