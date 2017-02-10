Водитель директора «Ленкома» оштрафован за проезд по тротуару

Водитель, который находился за рулем машины директора «Ленкома» Марка Варшавера во время скандала, получил штраф. Ему придется выплатить 2000 рублей за проезд по тротуару в центре Москвы.
Пользователи соцсетей уже оценили неожиданный «спектакль» от «Ленкома», который разыгрался не на сцене, а возле здания театра на тротуаре, где была припаркована машина директора театра.
Нарушение заметил бдительный пешеход и подошел сделать замечание, но в ответ получил от пассажира внедорожника, в котором позже узнали директора «Ленкома», одни оскорбления. Все произошедшее молодой человек снял на видео и выложил в Сеть.
Land Cruiser Марка Варшавера стоял на тротуаре перед театром. Причем за рулем был не он сам, а персональный водитель директора, так что, в общем-то, перепалка со снимающим была не совсем логична. Формально пешеход и пассажир не могли иметь претензий друг к другу. Но получилось так, как получилось. Некрасиво.
На съемке это не отражено, но, возможно, директор «Ленкома» все же попытался применить силу, чтобы сместить пешехода с законно занимаемого тротуара. Извиняться за этот драматический разгул страстей пришлось уже другому Марку, более известному, — Захарову. Худрук сожалеет об отсутствии у театра собственной парковки.
Марк Захаров: «Когда возвращается театр с гастролей, и надо разгружать декорации, или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар».
У «Ленкома» действительно с парковкой проблема: в одну сторону знак «остановка запрещена», в другую — то же самое, и в ближайших переулках. Это, конечно, не извиняет за выезд на тротуар, все-таки нарушение ПДД, но, кажется, что и дорожные знаки стоило бы расставлять с учетом реальных потребностей.
Впрочем, есть нюанс. Буквально метров через 20 стоит знак парковка с табличкой «только для автомобилей театра „Ленком“». Но это просто крохотный карман на узкой улице, и он чаще всего уже занят. Правда, если внимательно рассмотреть пути заезда на тротуар, то получается, что сделать это можно, как раз только через вот тот самый карман. Таким образом, вероятно, он все-таки был свободен, и там можно было встать, не подъезжая к самому служебному входу.
Водитель директорского джипа оштрафован на 2000 рублей в соответствии с административным кодексом.
Нарушение заметил бдительный пешеход и подошел сделать замечание, но в ответ получил от пассажира внедорожника, в котором позже узнали директора «Ленкома», одни оскорбления. Все произошедшее молодой человек снял на видео и выложил в Сеть.
Land Cruiser Марка Варшавера стоял на тротуаре перед театром. Причем за рулем был не он сам, а персональный водитель директора, так что, в общем-то, перепалка со снимающим была не совсем логична. Формально пешеход и пассажир не могли иметь претензий друг к другу. Но получилось так, как получилось. Некрасиво.
На съемке это не отражено, но, возможно, директор «Ленкома» все же попытался применить силу, чтобы сместить пешехода с законно занимаемого тротуара. Извиняться за этот драматический разгул страстей пришлось уже другому Марку, более известному, — Захарову. Худрук сожалеет об отсутствии у театра собственной парковки.
Марк Захаров: «Когда возвращается театр с гастролей, и надо разгружать декорации, или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар».
У «Ленкома» действительно с парковкой проблема: в одну сторону знак «остановка запрещена», в другую — то же самое, и в ближайших переулках. Это, конечно, не извиняет за выезд на тротуар, все-таки нарушение ПДД, но, кажется, что и дорожные знаки стоило бы расставлять с учетом реальных потребностей.
Впрочем, есть нюанс. Буквально метров через 20 стоит знак парковка с табличкой «только для автомобилей театра „Ленком“». Но это просто крохотный карман на узкой улице, и он чаще всего уже занят. Правда, если внимательно рассмотреть пути заезда на тротуар, то получается, что сделать это можно, как раз только через вот тот самый карман. Таким образом, вероятно, он все-таки был свободен, и там можно было встать, не подъезжая к самому служебному входу.
Водитель директорского джипа оштрафован на 2000 рублей в соответствии с административным кодексом.
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