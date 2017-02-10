МЭР предлагает допустить к госзакупкам иностранные компании

Министерство экономического развития подготовило предложение о присоединении России к соглашению о госзакупках Всемирной торговой организации.
По информации газеты «Известия», МЭР находится на завершающей стадии подготовки к внесению в правительство соответствующего предложения. Документ предусматривает, что госструктуры не смогут устанавливать в качестве требований к товарам страну их происхождения, а сами тендеры станут доступны для иностранных поставщиков.
Елена Лашкина, помощник министра экономического развития: «Из нескольких десятков внутриведомственных согласований осталось получить пять, после этого наше предложение будет внесено на рассмотрение в правительство РФ. После одобрения правительством документ будет направлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве».
Однако иностранные компании могут быть допущены не во все сферы при участии в гостендерах. Предполагается, что ограничения могут быть отменены для закупок иностранных автомобилей, но сохранены для продовольствия.
Елена Лашкина, помощник министра экономического развития: «Из нескольких десятков внутриведомственных согласований осталось получить пять, после этого наше предложение будет внесено на рассмотрение в правительство РФ. После одобрения правительством документ будет направлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве».
Однако иностранные компании могут быть допущены не во все сферы при участии в гостендерах. Предполагается, что ограничения могут быть отменены для закупок иностранных автомобилей, но сохранены для продовольствия.
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