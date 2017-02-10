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  • 10.02, 23:47
Полковника МВД задержали на белорусской границе и доставили в Петербург. МВД, Санкт-Петербург, Следственный комитет, задержание, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полковника МВД задержали на белорусской границе и доставили в Петербург

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Полковника МВД задержали на белорусской границе и доставили в Петербург

Полковника МВД задержали на белорусской границе и доставили в Петербург

    Виталий Федосов служит в петербургском управлении службы собственной безопасности. Следственный комитет подозревает его в мошенничестве с использованием служебного положения.

    Сегодня правоохранительные органы Петербурга вновь оказались взбудоражены сообщением о задержании высокопоставленного офицера регионального управления «Запад» службы собственной безопасности МВД.

    Принудительную помощь с доставкой до города на Неве оперативники ФСБ полковнику Виталию Федосову предложили на границе с Белоруссией поздно вечером накануне. За несколько часов до этого офицер был объявлен в федеральный розыск.

    Однако отметим, что сотрудники госбезопасности задержали его при возвращении в Россию. Он находился в отпуске. К прибытию полковника МВД в Следственном комитете подготовили обвинение в мошенничестве с использованием должностного положения. Сейчас решается вопрос о заключении Виталия Федосова под стражу.

    По данным интернет-газеты «Фонтанка», на возбужденном в отношении Федосова уголовном деле — гриф «совершенно секретно». Но осведомленные источники связывают его с коррупционным скандалом, сотрясающим подразделение «Запад».

    Вообще-то призвание его сотрудников — как раз борьба за чистоту рядов МВД на всем Северо-Западе. Но в последние пару месяцев они сами попадают в громкие сводки. В декабре был задержан руководитель Виталия Федосова. За начальником управления «Запад» Юрием Тимченко сотрудники ФСБ пришли, чтобы пресечь получение взятки в 100 миллионов рублей.

    По версии следствия, за эти деньги он должен был помочь с прекращением уголовного дела о налоговых нарушениях крупнейшей логистической компании. На счетах организации, к слову, были арестованы свыше полутора миллиардов рублей, по поводу которых возникли претензии.

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