Полковника МВД задержали на белорусской границе и доставили в Петербург

Виталий Федосов служит в петербургском управлении службы собственной безопасности. Следственный комитет подозревает его в мошенничестве с использованием служебного положения.
Сегодня правоохранительные органы Петербурга вновь оказались взбудоражены сообщением о задержании высокопоставленного офицера регионального управления «Запад» службы собственной безопасности МВД.
Принудительную помощь с доставкой до города на Неве оперативники ФСБ полковнику Виталию Федосову предложили на границе с Белоруссией поздно вечером накануне. За несколько часов до этого офицер был объявлен в федеральный розыск.
Однако отметим, что сотрудники госбезопасности задержали его при возвращении в Россию. Он находился в отпуске. К прибытию полковника МВД в Следственном комитете подготовили обвинение в мошенничестве с использованием должностного положения. Сейчас решается вопрос о заключении Виталия Федосова под стражу.
По данным интернет-газеты «Фонтанка», на возбужденном в отношении Федосова уголовном деле — гриф «совершенно секретно». Но осведомленные источники связывают его с коррупционным скандалом, сотрясающим подразделение «Запад».
Вообще-то призвание его сотрудников — как раз борьба за чистоту рядов МВД на всем Северо-Западе. Но в последние пару месяцев они сами попадают в громкие сводки. В декабре был задержан руководитель Виталия Федосова. За начальником управления «Запад» Юрием Тимченко сотрудники ФСБ пришли, чтобы пресечь получение взятки в 100 миллионов рублей.
По версии следствия, за эти деньги он должен был помочь с прекращением уголовного дела о налоговых нарушениях крупнейшей логистической компании. На счетах организации, к слову, были арестованы свыше полутора миллиардов рублей, по поводу которых возникли претензии.
Принудительную помощь с доставкой до города на Неве оперативники ФСБ полковнику Виталию Федосову предложили на границе с Белоруссией поздно вечером накануне. За несколько часов до этого офицер был объявлен в федеральный розыск.
Однако отметим, что сотрудники госбезопасности задержали его при возвращении в Россию. Он находился в отпуске. К прибытию полковника МВД в Следственном комитете подготовили обвинение в мошенничестве с использованием должностного положения. Сейчас решается вопрос о заключении Виталия Федосова под стражу.
По данным интернет-газеты «Фонтанка», на возбужденном в отношении Федосова уголовном деле — гриф «совершенно секретно». Но осведомленные источники связывают его с коррупционным скандалом, сотрясающим подразделение «Запад».
Вообще-то призвание его сотрудников — как раз борьба за чистоту рядов МВД на всем Северо-Западе. Но в последние пару месяцев они сами попадают в громкие сводки. В декабре был задержан руководитель Виталия Федосова. За начальником управления «Запад» Юрием Тимченко сотрудники ФСБ пришли, чтобы пресечь получение взятки в 100 миллионов рублей.
По версии следствия, за эти деньги он должен был помочь с прекращением уголовного дела о налоговых нарушениях крупнейшей логистической компании. На счетах организации, к слову, были арестованы свыше полутора миллиардов рублей, по поводу которых возникли претензии.
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