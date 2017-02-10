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  • 10.02, 23:47
Для волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-2018 открыли онлайн-курс русского языка. русский язык, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Для волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-2018 открыли онлайн-курс русского языка

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Для волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-2018 открыли онлайн-курс русского языка

Для волонтеров Кубка конфедераций и <nobr>ЧМ-2018</nobr> открыли <nobr>онлайн-курс</nobr> русского языка

    Иностранцы, которые хотят стать волонтерами на Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу в России, теперь могут изучать русский язык, не отходя от компьютера.

    Языковой спецкурс для волонтеров организовал на своем сайте Государственный институт русского языка имени Пушкина.

    Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина: «Это, безусловно, для института новый вызов, новая ситуация, с которой, я уверена, мы сможем справиться успешно, поскольку вот уже третий год работает электронная школа русского языка как иностранного. Это современный ресурс, который позволяет изучать русский через Интернет из любой точки мира».

    Заявки на работу в качестве волонтеров подали уже почти 177 тысяч иностранцев — это рекорд в истории чемпионатов. Но примут только около 21 тысячи добровольцев. Получается, конкурс — 8 человек на место.
    Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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