10 февраля в России отметили День дипломатического работника. Ведущая «Итогов недели» Ирада Зейналова встретилась с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Программа выйдет в эфир в воскресенье, 12 февраля, в 19:00. НТВ.Ru опубликует полную видеоверсию интервью, а пока предлагаем вам фрагмент беседы.



О профессии дипломата



Профессия дипломата, на мой взгляд, всегда была не очень спокойной, очень ответственной и очень сложной. В том числе потому, что работать приходится в странах с напряженной политической обстановкой, в странах, где происходят военные перевороты, меняется власть неконституционным путем, происходят столкновения. Так что всех случаев не предусмотришь, к сожалению. Жизнь гораздо сложнее, чем любые схемы, но мы принимаем все меры, которые, необходимость которых мы видим.



Об Украине



Как только выяснилось, что безопасность можно обеспечить, если соблюдать то, о чем договорились, он (Петр Порошенко — Прим.ред.) понял, что теперь от него будут требовать политических реформ, закон об амнистии, закон об особом статусе Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции и проведение выборов. Все это по согласованию с Донецком и Луганском. Как только он это понял, он, видимо, сообразил, что его дни будут сочтены политические, если такие предложения он внесет в Верховную раду. Ну и вот, наверное, тут ему и пришло в голову, что неплохо бы закрыть глаза на то, что будут делать добровольческие батальоны, а может быть, даже и подсказать им, что нужно начать постреливать.



Так что единственный плюс, который я вижу в этой ситуации, но он достается очень тяжелой кровью и многомесячными, если не сказать многолетними, экспериментами , — это то, что на Западе все-таки начинают понимать, чего стоит украинская власть.



О Сирии



Мы находимся в ситуации, которая… ну, не буду предсказывать прорыв, но которая гораздо более благоприятна для того, чтобы все-таки начать заниматься практическим урегулированием кризиса. Мы были близки к началу такой работы где-то в сентябре прошлого года. Но американцы уже согласованную с нами договоренность не смогли выполнить, лишний раз подтвердив недоговороспособность администрации Обамы по множеству вопросов, по которым с ними договаривались, а потом они ничего сделать не могли.



Мы поняли, что нужно какие-то предпринимать действия (называйте это шоковой терапией, если хотите), и использовали возможность российско-турецких отношений. Зная, что Турция влияла и продолжает влиять на очень значительную часть полевых командиров, договорились по линии наших министерств обороны о прекращении огня.



Об отношениях России и США



Что касается контактов между президентами, то они разговаривали 28 января по телефону, был подробный хороший разговор о том, что нужно и по Ирану рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения. Никто же не говорит, что если мы с вами расходимся, то мы об этом и говорить не будем. Совсем нет. Как раз дипломатия в том, чтобы искать точки соприкосновения даже в тех вопросах, по которым, как кажется на первый взгляд, трудно договориться.



И президенты согласились с тем, что им желательно поскорее встретиться. Поручено нам искать место и время, которое будет обоюдно приемлемым, обоюдно комфортным. Ну, работаем над этим. Я надеюсь, с государственным секретарем будет какая-то ясность в этом вопросе. Он собирается, как и я, на мероприятия, которые в этом месяце пройдут в Германии. Там будет встреча министров иностранных дел «двадцатки» в Бонне, и Мюнхенская конференция по безопасности ежегодная, которые пройдут встык. Это будет неплохая возможность поговорить на полях одного из этих форумов.