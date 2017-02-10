Видеоинсталляция и эротика: танец Саломеи в Мариинском-2 представили новаторски

Громкая премьера оперы «Саломея» прошла в Мариинском театре. Маэстро Гергиев лично представил произведение зрителям.
Из-за своей сложности произведение Рихарда Штрауса на театральных подмостках дается крайне редко.
Последний раз музыкальная драма в репертуаре Мариинки была 17 лет назад. В этот раз петербургская публика увидела совершенно неожиданную концепцию. Как передает корреспондент НТВ Павел Рыжков, музыку «Саломеи» в Мариинском-2 совместили с видеоинсталляцией. Рука дирижера на прозрачном суперзанавесе, появляясь на секунды, не просто режиссерский каприз.
Рихард Штраус хотя и называл свою одноактную оперу «Скерцо со смертельным исходом», что в переводе с итальянского означает шутка, при этом предусмотрел партитуру для увеличенного состава симфонического оркестра из более чем сотни музыкантов.
Во многом неоднозначный интерес к опере Штрауса связан с литературной основой. «Саломею» Оскар Уайльд писал по-французски специально для актрисы Сары Бернар. А либретто оперы создано на немецком. Хотя это совершенно разные произведения, и со своими акцентами шлейф скандальности Уайльда не мог не отразиться на премьере в 1905-м. Оперу объявили безнравственной. Сопрано Дрезденской оперы Мари Виттих как порядочная женщина даже отказывалась исполнять партию Саломеи.
Режиссер Марат Гацалов сделал постановку весьма современной, обойдясь достаточно аскетичным оформлением. Одна из центральных сцен — танец Саломеи — поставлена с применением визуальных технических средств. Эротика будет, но на экране.
Декорации сделаны в виде огромной буквы с и слова он. Когда конструкции выстраиваются, вместе читается сон. Внутри заключены солисты хора. На премьере наиболее искушенные зрители уже сравнили постановку с фантастическим фильмом «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.
Сами постановщики говорят, что можно трактовать и так: космический объект сел на Землю. В окнах видны стопки книг, и солисты хора, которые держат в руках фолианты, словно рождение новой христианской цивилизации.
Моника Пормале, художник-постановщик (Латвия): «Вся идея построена на рождении слова, алфавита и книги. Бумагах, которые мы видим, костюмах. Это одна система, которую мы используем».
Танец падчерицы царя Ирода преподнесен новаторски. Видеоинсталляция обнаженного тела, на которое проецируется алфавит, слово сон на разных языках, а также математические формулы и не только.
Хроника военных действий, парадов, жертв войн ХХ века. Так метафорично расшифровывается тот самый знаменитый танец семи покрывал.
Марат Гацалов, режиссер-постановщик: «Я понял, что это не что иное как семь смертных грехов. Тетрарх втягивает Саломею в этот танец, и уже отталкиваясь от этой мысли, мы придумали то решение, которое есть в спектакле».
Тетрарх, то есть правитель, он же Ирод, за этот самый танец предложил исполнить любое желание юной падчерицы. Кстати, нынешняя постановка станет, наверное, единственной, где не будет головы Ионакаана (Иоанна Крестителя), которую и должна получить Саломея.
В музыкальном изложении этой библейской истории постановщики сделали еще один неожиданный ход. В одной из сцен Саломея поднимается на конструкции и находится выше Ирода и матери Иродиады. Это говорит о силе воли Саломеи и собственном выборе быть иной.
Рихард Штраус хотя и называл свою одноактную оперу «Скерцо со смертельным исходом», что в переводе с итальянского означает шутка, при этом предусмотрел партитуру для увеличенного состава симфонического оркестра из более чем сотни музыкантов.
Во многом неоднозначный интерес к опере Штрауса связан с литературной основой. «Саломею» Оскар Уайльд писал по-французски специально для актрисы Сары Бернар. А либретто оперы создано на немецком. Хотя это совершенно разные произведения, и со своими акцентами шлейф скандальности Уайльда не мог не отразиться на премьере в 1905-м. Оперу объявили безнравственной. Сопрано Дрезденской оперы Мари Виттих как порядочная женщина даже отказывалась исполнять партию Саломеи.
Режиссер Марат Гацалов сделал постановку весьма современной, обойдясь достаточно аскетичным оформлением. Одна из центральных сцен — танец Саломеи — поставлена с применением визуальных технических средств. Эротика будет, но на экране.
Декорации сделаны в виде огромной буквы с и слова он. Когда конструкции выстраиваются, вместе читается сон. Внутри заключены солисты хора. На премьере наиболее искушенные зрители уже сравнили постановку с фантастическим фильмом «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.
Сами постановщики говорят, что можно трактовать и так: космический объект сел на Землю. В окнах видны стопки книг, и солисты хора, которые держат в руках фолианты, словно рождение новой христианской цивилизации.
Моника Пормале, художник-постановщик (Латвия): «Вся идея построена на рождении слова, алфавита и книги. Бумагах, которые мы видим, костюмах. Это одна система, которую мы используем».
Танец падчерицы царя Ирода преподнесен новаторски. Видеоинсталляция обнаженного тела, на которое проецируется алфавит, слово сон на разных языках, а также математические формулы и не только.
Хроника военных действий, парадов, жертв войн ХХ века. Так метафорично расшифровывается тот самый знаменитый танец семи покрывал.
Марат Гацалов, режиссер-постановщик: «Я понял, что это не что иное как семь смертных грехов. Тетрарх втягивает Саломею в этот танец, и уже отталкиваясь от этой мысли, мы придумали то решение, которое есть в спектакле».
Тетрарх, то есть правитель, он же Ирод, за этот самый танец предложил исполнить любое желание юной падчерицы. Кстати, нынешняя постановка станет, наверное, единственной, где не будет головы Ионакаана (Иоанна Крестителя), которую и должна получить Саломея.
В музыкальном изложении этой библейской истории постановщики сделали еще один неожиданный ход. В одной из сцен Саломея поднимается на конструкции и находится выше Ирода и матери Иродиады. Это говорит о силе воли Саломеи и собственном выборе быть иной.
Комментарии