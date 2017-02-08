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  • 08.02, 21:45

Актрису и крестницу принца Чарльза Палмер-Томкинсон нашли мертвой

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  • Фото Reuters © 2017, Mike Finn-Kelcey
Актрису и крестницу принца Чарльза <nobr>Палмер-Томкинсон</nobr> нашли мертвой

Актрису и крестницу принца Чарльза Палмер-Томкинсон нашли мертвой

Актрису и крестницу принца Чарльза <nobr>Палмер-Томкинсон</nobr> нашли мертвой
  • Фото Reuters © 2017, Mike Finn-Kelcey

    • Британская полиция выясняет причину смерти актрисы Тары Палмер-Томкинсон.

    Тело артистки было обнаружено в ее квартире в престижном районе Лондона Кенсингтоне. Таре Палмер-Томкинсон было 45 лет.

    Пока причина смерти актрисы не установлена. Как отмечает BBC, в прошлом году Палмер-Томкинсон проходила лечение после обнаружения у нее доброкачественной опухоли мозга.

    Тара Палмер-Томкинсон — британская актриса, звезда реалити-шоу и светская львица. Российским зрителям она известна по фильму «Идеальный муж», где она сыграла роль Оливии Басилдон.

    Также Палмер-Томкинсон была подругой и крестницей принца Чарльза. Принц Уэльский и герцогиня Корнуолл уже выпустили заявление, в котором отметили, что «глубоко опечалены» смертью актрисы.

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