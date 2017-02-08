Актрису и крестницу принца Чарльза Палмер-Томкинсон нашли мертвой

Британская полиция выясняет причину смерти актрисы Тары
Палмер-Томкинсон.
Тело артистки было обнаружено в ее квартире в престижном районе Лондона Кенсингтоне. Таре Палмер-Томкинсон было 45 лет.
Пока причина смерти актрисы не установлена. Как отмечает BBC, в прошлом году Палмер-Томкинсон проходила лечение после обнаружения у нее доброкачественной опухоли мозга.
Тара Палмер-Томкинсон — британская актриса, звезда реалити-шоу и светская львица. Российским зрителям она известна по фильму «Идеальный муж», где она сыграла роль Оливии Басилдон.
Также Палмер-Томкинсон была подругой и крестницей принца Чарльза. Принц Уэльский и герцогиня Корнуолл уже выпустили заявление, в котором отметили, что «глубоко опечалены» смертью актрисы.
Пока причина смерти актрисы не установлена. Как отмечает BBC, в прошлом году Палмер-Томкинсон проходила лечение после обнаружения у нее доброкачественной опухоли мозга.
Тара Палмер-Томкинсон — британская актриса, звезда реалити-шоу и светская львица. Российским зрителям она известна по фильму «Идеальный муж», где она сыграла роль Оливии Басилдон.
Также Палмер-Томкинсон была подругой и крестницей принца Чарльза. Принц Уэльский и герцогиня Корнуолл уже выпустили заявление, в котором отметили, что «глубоко опечалены» смертью актрисы.
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