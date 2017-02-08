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  • 08.02, 21:44
Красноборского главу из Ленобласти поймали пьяным за рулем. ГИБДД, Ленинградская область, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Красноборского главу из Ленобласти поймали пьяным за рулем

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Красноборского главу из Ленобласти поймали пьяным за рулем

Красноборского главу из Ленобласти поймали пьяным за рулем

    Минувшей ночью глава Красного Бора объезжал владения подшофе.

    Как сообщает портал 47news, сегодня в полночь на улице Девятая дорога в Тосненском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД поймали с поличным пьяного водителя Nissan.

    За рулем оказался глава Красноборского городского поселения Александр Канцерев. От проверки на трезвость он отказываться не стал, и экспресс-тест засвидетельствовал опьянение. В управлении ГИБДД личность нарушителя раскрывать не стали, однако сам факт происшествия подтвердили.

    Сейчас материалы дела готовят для передачи в мировой суд. Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет.

    Напомним: два года назад за езду в нетрезвом виде без автомобильных прав остался коллега Канцерева — глава Тельмановского сельского поселения Юрий Кваша.

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