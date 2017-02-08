В Испании русская девочка занималась проституцией, чтобы прокормить мать и брата

В испанском городе Альмерия русская 13-летняя девочка занималась проституцией, чтобы обеспечивать мать и младшего брата.

Мать девочки не только знала о занятии дочери, но и одобряла такую работу. Как рассказали ведущие расследование полицейские, за интимную близость со взрослым мужчиной девочка получала 15 евро. Кроме того, с ней расплачивались алкоголем и табаком для матери и едой для младшего брата.



По словам полицейских, у матери и дочери российское гражданство, однако девятилетний сын женщины является гражданином Испании. Правда, где находится отец мальчика, неизвестно.



Расследование началось после того, как в полицию обратились соседи женщины. Стражи порядка выяснили, что девочка встречалась с 59-летним мужчиной, который ранее уже привлекался за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. До суда он будет под арестом. Кроме того, стражи порядка задержали владельца кафе, в котором девочка убиралась за пять евро в день, его обвинили в нарушении трудового законодательства.



Полицейские арестовали и мать девочки, однако позже условно освободили до суда. Ей выдвинуты обвинения в уклонении от исполнения семейных обязанностей.



Дети обвиняемой сейчас находятся под защитой властей. Они живут и учатся в местном колледже для ребят, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

