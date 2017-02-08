Кэтрин Зета-Джонс удивила поклонников своим гардеробом

Актриса Кэтрин Зета-Джонс решила похвастаться и сняла на видео свою огромную гардеробную комнату.

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Здесь все люксовые бренды. Пока камера под звук ревущего болида проносится между стеллажами, всего богатства сразу и не разглядеть. Легендарные Birkin, которых простые смертные ждут годами, тут теснятся рядком на одной полке. А над ними еще и нависают Chanel всех мастей, словно крича хозяйке «выбери меня». Несколько стеллажей классических туфель на высоченных каблуках. На почетном месте — стеллаж с платками Hermes, что немного намекает на возраст хозяйки.



Это гардеробная мечты, говорила 47-летняя Кэтрин несколько лет назад, после перестройки в доме. Правда, понять, в каком именно, довольно сложно. Зета-Джонс и Майкл Дуглас владеют домами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, на Майорке. Долгое время вместе с детьми они жили на родине Дугласа, на Бермудах, но недавно появились слухи, что семья продает роскошный особняк.



Впрочем, Зета-Джонс далеко не первая, кто показал «святая святых». Да и превзойти Ким Кардашьян с ее мехами, коллекцией драгоценностей и сотнями пар туфель — миссия почти невыполнимая. Как и будуар Пэрис Хилтон. Куда уж тут Зете-Джонс с ее любовью к классике. Показывают свои гардеробные и наши звезды, но у нас голливудская мода пока не так прижилась.