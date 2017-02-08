Дело чести
Дело чести 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.02, 21:45
Кэтрин Зета-Джонс удивила поклонников своим гардеробом. артисты, знаменитости, мода, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кэтрин Зета-Джонс удивила поклонников своим гардеробом

комментировать
Кэтрин <nobr>Зета-Джонс</nobr> удивила поклонников своим гардеробом

Кэтрин Зета-Джонс удивила поклонников своим гардеробом

Кэтрин <nobr>Зета-Джонс</nobr> удивила поклонников своим гардеробом

    Актриса Кэтрин Зета-Джонс решила похвастаться и сняла на видео свою огромную гардеробную комнату.

    Здесь все люксовые бренды. Пока камера под звук ревущего болида проносится между стеллажами, всего богатства сразу и не разглядеть. Легендарные Birkin, которых простые смертные ждут годами, тут теснятся рядком на одной полке. А над ними еще и нависают Chanel всех мастей, словно крича хозяйке «выбери меня». Несколько стеллажей классических туфель на высоченных каблуках. На почетном месте — стеллаж с платками Hermes, что немного намекает на возраст хозяйки.

    Это гардеробная мечты, говорила 47-летняя Кэтрин несколько лет назад, после перестройки в доме. Правда, понять, в каком именно, довольно сложно. Зета-Джонс и Майкл Дуглас владеют домами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, на Майорке. Долгое время вместе с детьми они жили на родине Дугласа, на Бермудах, но недавно появились слухи, что семья продает роскошный особняк.

    Впрочем, Зета-Джонс далеко не первая, кто показал «святая святых». Да и превзойти Ким Кардашьян с ее мехами, коллекцией драгоценностей и сотнями пар туфель — миссия почти невыполнимая. Как и будуар Пэрис Хилтон. Куда уж тут Зете-Джонс с ее любовью к классике. Показывают свои гардеробные и наши звезды, но у нас голливудская мода пока не так прижилась.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru