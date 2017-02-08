Арктический экономический совет впервые собрался в России

Заседание Арктического экономического совета впервые прошло на территории России — в Санкт-Петербурге .

Оно предваряет форум «Арктика — территория диалога». В совет входят бизнесмены из России, Финляндии, Норвегии, Дании, Канады и США.



Евгений Амбросов, первый заместитель гендиректора ПАО «Совкомфлот»: «Для нас это очень важно показать нашим коллегам из Арктического совета, какое внимание, какую роль РФ отводит развития артикческих проектов. Нам очень хотелось показать Санкт-Петербург как колыбель арктического судостроения, место зарождения самых важных арктических проектов, начиная с Великой арктической экспедиции, которая была предпринята еще Петром Первым».