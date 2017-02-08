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  • 08.02, 21:44
Арктический экономический совет впервые собрался в России. Арктика, деловые новости, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Арктический экономический совет впервые собрался в России

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Арктический экономический совет впервые собрался в России

Арктический экономический совет впервые собрался в России

    Заседание Арктического экономического совета впервые прошло на территории России — в Санкт-Петербурге.

    Оно предваряет форум «Арктика — территория диалога». В совет входят бизнесмены из России, Финляндии, Норвегии, Дании, Канады и США.

    Евгений Амбросов, первый заместитель гендиректора ПАО «Совкомфлот»: «Для нас это очень важно показать нашим коллегам из Арктического совета, какое внимание, какую роль РФ отводит развития артикческих проектов. Нам очень хотелось показать Санкт-Петербург как колыбель арктического судостроения, место зарождения самых важных арктических проектов, начиная с Великой арктической экспедиции, которая была предпринята еще Петром Первым».

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