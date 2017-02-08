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  • 08.02, 21:45
Идет на рекорд: Конюхов продержался в воздухе 34 часа без посадки. воздухоплавание, Конюхов, рекорды, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Идет на рекорд: Конюхов продержался в воздухе 34 часа без посадки

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Идет на рекорд: Конюхов продержался в воздухе 34 часа без посадки

Идет на рекорд: Конюхов продержался в воздухе 34 часа без посадки

Идет на рекорд: Конюхов продержался в воздухе 34 часа без посадки

    Фёдор Конюхов пытается совершить самый длительный полет на тепловом аэростате. Вместе с напарником Иваном Меняйло воздухоплаватель надеется установить новый мировой рекорд

    О старте путешествия корреспонденты НТВ рассказывали накануне: вылетев на рассвете в тридцатиградусный мороз из Рыбинска в Ярославской области, Федор Конюхов уже преодолел больше шестисот километров.

    Сейчас аэростат Конюхова находится над Мордовией и направляется в сторону Саратова. Путешественники продержались в воздухе уже 34 с лишним часа. Чтобы побить мировой рекорд по продолжительности полета, установленный японцами 20 лет назад, нужно еще каких-то 17 часов.

    В штабе путешественников говорят, что сегодняшняя ночь будет куда тяжелее первой. Пилоты сильно устали, замерзли, газа осталось мало, но они полны решимости добиться успеха.

    Оскар Конюхов, руководитель экспедиционного штаба Фёдора Конюхова: «Впереди у нас вторая ночь, вторые сутки полета. Мы ожидаем, что завтра к 12 часам, если шар еще будет находиться в небе, это означает, что установлен новый мировой рекорд продолжительности полета для теплового аэростата любого объема».

    В любом случае, национальный рекорд Конюхов и Меняйло уже побили. Правда, он принадлежал им же самим.

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