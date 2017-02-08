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  • 08.02, 21:44
Виталий Калоев не знал о съемках фильма со Шварценеггером. авиационные катастрофы и происшествия, Голливуд, кино, убийства и покушения, Шварценеггер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Виталий Калоев не знал о съемках фильма со Шварценеггером

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Виталий Калоев не знал о съемках фильма со Шварценеггером

Виталий Калоев не знал о съемках фильма со Шварценеггером

    Сегодня Арнольд Шварценеггер опубликовал трейлер своего нового фильма, в котором рассказывается история одной искалеченной жизни, о которой знают во всем мире. Речь о Виталии Калоеве, который летом 2002-го потерял всю семью в катастрофе над Боденским озером, а спустя полтора года убил авиадиспетчера Питера Нильсена, предполагаемого виновника трагедии.

    69-летний Арнольд Шварцнеггер играет в голливудской драме «Последствия» архитектора по имени Виктор. Создатели фильма сразу предупреждают, что сценарий основан на реальных событиях. Да в этом никто и не сомневается.

    Трагедия над Боденским озером. 15 лет назад в небе столкнулись Ту-154 «Башкирских авиалиний» и «Боинг» почтовой компании. 71 погибший, большинство — дети, которые летели на отдых в Испанию.

    Вину диспетчера швейцарской компании Skyguide Питера Нильсена долго не признавали. Власти Германии и Швейцарии перекладывали ответственность друг на друга. Виталий Калоев потерял в катастрофе жену и двоих детей. Через 478 дней после катастрофы он постучался в дом к диспетчеру Питеру Нильсену. Сам Калоев говорит, что он лишь хотел показать Нильсену фото своей жены и детей, но тот выбил фотографию из его рук. Что было дальше, Калоев не помнит.

    Обвинение в убийстве и восемь лет тюрьмы. Через три года — досрочное освобождение и возвращение домой. В интервью НТВ Виталий Калоев сообщил, что о голливудском фильме узнал недавно.

    Виталий Калоев: «Никаких контактов со мной не было, никто мне не звонил, ни с кем я не разговаривал. Я не знаю, что за сценарий они написали. Никакого романтизма там нет, одна трагедия».

    Позже стало известно, что в американской версии герой Шварценеггера опередил правосудие, которое якобы вот-вот собиралось наказать виновника крушения самолетов. На самом деле все было по-другому. Нильсена на время просто отстранили от работы, Калоев же хотел извинений. И он добился своего — их принесли лишь после смерти авиадиспетчера. Денежную компенсацию за погибших жену и детей Калоев позже перечислил на счет семьи Питера Нильсена.

    Новая голливудская премьера — еще один повод задаться вопросом, насколько этично экранизировать глубоко личную трагедию? И можно ли в этом случае давать однозначные оценки?

    Сам Виталий Калоев сегодня неохотно общался с журналистами. О трагедии он говорит отстраненно. Вся его жизнь теперь делится на до и после катастрофы над Боденским озером.

    Виталий Калоев: «В итоге мне сломали жизнь. И, скорее всего, я так и не нашел себя в этой жизни больше».

    Он надеется, что фильм все же заставит людей задуматься. И, может быть, кто-то извлечет уроки из трагической истории его жизни, отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.

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