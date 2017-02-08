Безумный челябинец до полусмерти избил палкой двух прохожих: видео

Полицейские задержали жителя Челябинска, который, вооружившись палкой, без разбора избивал прохожих. Пострадали несколько молодых людей. Им понадобилась медицинская помощь.

Автомобильный регистратор зафиксировал, как подозреваемый настигает двоих приятелей. Прямо на проезжей части мужчина сбивает с ног сначала одного, затем другого. И начинает наносить удары. В руках у него что-то вроде черенка от лопаты. Причем одному из пострадавших все же удалось подняться, но он вновь получил серию ударов. И уже не мог сопротивляться.



Спустя несколько часов полицейские отыскали агрессивного мужчину. Оказалось, что это ранее судимый местный житель. Объяснить причину своего поведения он не смог. Поэтому после допроса его отправят на медицинскую экспертизу.

