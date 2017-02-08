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  • 08.02, 21:44

IBU потребовал от России отказаться от ЧМ-2021 по биатлону

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IBU потребовал от России отказаться от ЧМ-2021 по биатлону

IBU потребовал от России отказаться от <nobr>ЧМ-2021</nobr> по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) решил предложить Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.

На основании решения исполкома, IBU направил СБР соответствующее официальное письмо. Необходимость отмены турнира в IBU объяснили «несоответствием» России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ответить на письмо в СБР должны до 24 февраля.

Если же Россия не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента IBU Виктора Майгурова, новое место проведения чемпионата мира будет определено на конгрессе 2018 года.

Между тем в СБР уже заявили, что на собираются добровольно отказываться от проведения чемпионата мира и рассматривают возможность оспорить в суде решение IBU.

Ранее сегодня журналист немецкого ZDF Нильс Кабен сообщил, что IBU на внеочередном конгрессе в Австрии принял решение отобрать у Тюмени право принять чемпионат мира 2021 года.

Отметим, что из-за громкого допингового скандала ранее было решено отказаться от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове. Кроме того, Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали лишить российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко порекомендовал андитопинговым агентствам заниматься своими делами и анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.

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