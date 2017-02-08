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  • 08.02, 21:44

В Москве запустили первый электрический автобус

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В Москве запустили первый электрический автобус

В Москве запустили первый электрический автобус

В Москве запустили первый электрический автобус
  • Фото: Мосгортранс

    • Первый российский электробус развивает скорость до 80 км/час и заряжается от сети с напряжением 380 вольт. Модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями.

    Электробус отечественного производства будет курсировать по маршруту М2 от станции метро «Фили» до «Китай-города». Электробус свяжет западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города.

    В «Мосгортрансе» рассказали, что сейчас автобус будет курсировать в тестовом режиме. Испытание нового вида транспорта продлится 6 месяцев при различных погодных условиях.

    Электробус произведен на базе автобуса большого класса ЛиАЗ, отличается высокой мобильностью и экологичностью. Несколько раз в день автобус придется заряжать от электрической сети с напряжением 380 вольт.

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