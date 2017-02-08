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  • 08.02, 21:44

Дизайнер с Украины изрезал лицо школьнице в лифте на юго-западе Москвы

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Дизайнер с Украины изрезал лицо школьнице в лифте на юго-западе Москвы

Дизайнер с Украины изрезал лицо школьнице в лифте на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы

Несовершеннолетняя девочка подверглась нападению вооруженного ножом мужчины в лифте одного из жилых домов на юго-западе столицы.

Инцидент произошел на Балаклавском проспекте в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападавшим оказался оказался 38-летний дизайнер, который приехал в Москву с Украины. Он зашел в кабинку лифта вслед за школьницей, схватил ее за горло, а после нанес несколько колото-резаных ранений лица. К счастью, девочке удалось вырваться, выбежать на улицу и позвать на помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники ОВД «Нагорный», уголовного розыска и участковые. В результате обхода по квартирам дома подозреваемый был задержан. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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