Начальник питерской полиции пожурил оппозиционных депутатов за встречу на Марсовом поле

Управление экономической безопасности МВД проверит законность застройки Пулковских высот. Об этом заявил руководитель петербургского главка Сергей Умнов, выступивший с отчетом в Заксобрании. Также главный городской полицейский обратил внимание депутатов на январскую акцию протеста защитников Исаакиевского собора от РПЦ.
Из Мариинского дворца передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
На повестке дня петербургского парламента сегодня, действительно, были вопросы, значимые для простых горожан. Но в этом созыве как-то принято, в первую очередь, задумываться о своем моральном облике. Наверное, поэтому даже генерал-лейтенанту Умнову, руководителю петербургского главка МВД, депутаты задавали вопросы о событиях, произошедших в их собственной жизни, а именно 28 января.
В тот день оппозиционные парламентарии на Марсовом поле параллельно с митингом в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ проводили свою встречу с избирателями. Говорили о том же соборе, но исповедуя совсем другие взгляды.
Согласование Смольного на публичную акцию они не смогли получить, ну а формат общения народных избранников с электоратом в нем и не нуждался. Но люди в погонах внимание на разговор всё же обратили. «И что? За это что-то полагается?» — поинтересовалась участница встречи Оксана Дмитриева. «За громкоговоритель и выбор тем — может быть», — осторожно резюмировал Умнов.
Сергей Умнов, начальник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Вопросы, не связанные со встречей с избирателями. С избирателями должны встречаться в конкретном округе. И в связи с тем, что депутаты в соответствии с решением Конституционного суда обладают определенной неприкосновенностью, эти документы отправили на рассмотрение в прокуратуру».
Оксана Дмитриева того, что с товарищами попадет в переплет, по ее утверждению, не ожидала. Ведь во время мероприятия полицейские никаких замечаний и предупреждений не делали.
Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия Роста»: «Очевидно, что уже после встречи по каким-то невиданным причинам правоохранительные органы решили задним числом поискать какие-то замечания».
Впрочем, сложно поверить, что депутатам, пусть и оппозиционным, всерьез грозят какие-либо санкции со стороны органов. А вот их менее защищенным официальным статусом помощникам спикер Заксобрания Вячеслав Макаров прописал лечение военным уставом. По поводу их участия в мероприятии на Марсовом поле 28 числа он инициировал служебную проверку. Не понял полковник запаса Макаров, что за разброд и шатание по несанкционированным акциям.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Воинская дисциплина есть строгое и точное выполнение порядков и правил, установленных Конституцией, законами России и воинскими уставами. Так же и для гражданской службы. Это есть четкое и строгое исполнение порядков и правил, установленных законами Санкт-Петербурга».
Скорее всего, и это тоже лишь предупредительный выстрел Макарова, чтобы урезонить оппонентов. Зато столь же убойным, как и пистолет конструкции его однофамильца, для них стали поправки в городское законодательство, приравнивающие встречи с избирателями к митингам, а их требуется согласовывать.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Это грубейшее нарушение принципа разделения властей. Депутат — член законодательного органа — должен спрашивать у исполнительной власти разрешения на встречу с избирателями. Понятно, что депутаты от оппозиции этих разрешений не получат».
Понятно, что ради самых важных тем парламентарии всё же станут проявлять настойчивость в получении согласований. Но вот интересно, могут ли это сделать, например, для обсуждения с избирателями нового закона о повышении платы за детский сад? Сегодня Заксобрание дало возможность Смольному повысить ее в два раза. Или для петербургских депутатов это слишком приземленная тема, чтобы из-за нее проштрафиться.
На повестке дня петербургского парламента сегодня, действительно, были вопросы, значимые для простых горожан. Но в этом созыве как-то принято, в первую очередь, задумываться о своем моральном облике. Наверное, поэтому даже генерал-лейтенанту Умнову, руководителю петербургского главка МВД, депутаты задавали вопросы о событиях, произошедших в их собственной жизни, а именно 28 января.
В тот день оппозиционные парламентарии на Марсовом поле параллельно с митингом в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ проводили свою встречу с избирателями. Говорили о том же соборе, но исповедуя совсем другие взгляды.
Согласование Смольного на публичную акцию они не смогли получить, ну а формат общения народных избранников с электоратом в нем и не нуждался. Но люди в погонах внимание на разговор всё же обратили. «И что? За это что-то полагается?» — поинтересовалась участница встречи Оксана Дмитриева. «За громкоговоритель и выбор тем — может быть», — осторожно резюмировал Умнов.
Сергей Умнов, начальник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Вопросы, не связанные со встречей с избирателями. С избирателями должны встречаться в конкретном округе. И в связи с тем, что депутаты в соответствии с решением Конституционного суда обладают определенной неприкосновенностью, эти документы отправили на рассмотрение в прокуратуру».
Оксана Дмитриева того, что с товарищами попадет в переплет, по ее утверждению, не ожидала. Ведь во время мероприятия полицейские никаких замечаний и предупреждений не делали.
Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия Роста»: «Очевидно, что уже после встречи по каким-то невиданным причинам правоохранительные органы решили задним числом поискать какие-то замечания».
Впрочем, сложно поверить, что депутатам, пусть и оппозиционным, всерьез грозят какие-либо санкции со стороны органов. А вот их менее защищенным официальным статусом помощникам спикер Заксобрания Вячеслав Макаров прописал лечение военным уставом. По поводу их участия в мероприятии на Марсовом поле 28 числа он инициировал служебную проверку. Не понял полковник запаса Макаров, что за разброд и шатание по несанкционированным акциям.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Воинская дисциплина есть строгое и точное выполнение порядков и правил, установленных Конституцией, законами России и воинскими уставами. Так же и для гражданской службы. Это есть четкое и строгое исполнение порядков и правил, установленных законами Санкт-Петербурга».
Скорее всего, и это тоже лишь предупредительный выстрел Макарова, чтобы урезонить оппонентов. Зато столь же убойным, как и пистолет конструкции его однофамильца, для них стали поправки в городское законодательство, приравнивающие встречи с избирателями к митингам, а их требуется согласовывать.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Это грубейшее нарушение принципа разделения властей. Депутат — член законодательного органа — должен спрашивать у исполнительной власти разрешения на встречу с избирателями. Понятно, что депутаты от оппозиции этих разрешений не получат».
Понятно, что ради самых важных тем парламентарии всё же станут проявлять настойчивость в получении согласований. Но вот интересно, могут ли это сделать, например, для обсуждения с избирателями нового закона о повышении платы за детский сад? Сегодня Заксобрание дало возможность Смольному повысить ее в два раза. Или для петербургских депутатов это слишком приземленная тема, чтобы из-за нее проштрафиться.
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