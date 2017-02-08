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  • 08.02, 21:44

Под Парижем четвертый день идут погромы из-за изнасилования полицейскими марроканца

13 комментариев
Под Парижем четвертый день идут погромы <nobr>из-за</nobr> изнасилования полицейскими марроканца

Под Парижем четвертый день идут погромы из-за изнасилования полицейскими марроканца

Под Парижем четвертый день идут погромы <nobr>из-за</nobr> изнасилования полицейскими марроканца
  • Фото: FieldAfrikanRefuge /facebook.com

    • В пригородах Парижа несколько дней подряд продолжаются беспорядки, вызванные сообщениями об изнасиловании полицейскими жителя коммуны Оне-су-Буа.

    Как сообщают французские СМИ, беспорядки под Парижем начались в понедельник, 6 февраля. Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, согласно которому несколько полицейских во время рейда в Оне-су-Буа избили дубинками и изнасиловали 22-летнего социального работника марроканского происхождения. В результате мужчина получил серьезные травмы, ему была оказана хирургическая помощь, однако, по последним данным, он все еще находится в больнице.

    По факту происшествия был арестован офицер полиции, еще троим предъявлены обвинения. Между тем недовольные жители Оне-су-Буа, среди которых большое количество молодых людей, вышли на улицы, чтобы выразить протест против бесчинств полицейских. По данным агентства Franceinfo, молодые люди поджигали автомобили и мусорные баки, громили полицейские участки, вступали в открытые столкновения со стражами порядка, а также совершили нападения на два ресторана и несколько карет скорой помощи.

    В ночь на среду, по информации Le Figaro, беспорядки распространились из района, в котором произошло преступление, в соседние коммуны. В результате сотрудниками полиции были за ночь были арестованы 24 человека. Ранее сообщалось о задержании еще 26 человек.

    Известно, что жертву полицейских в больнице навестил президент Франции Франсуа Олланд. После этого молодой человек обратился к жителям Оне-су-Буа с просьбой прекратить уличные выступления и «сохранять спокойствие и единство».





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