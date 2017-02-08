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  • 08.02, 21:44

МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией

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МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией

МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией

Отмена виз для Грузии «привязана» к дипотношениям, заявили в МИД России.

В Москве настроены на дальнейшее облегчение визового режима с Грузией и не исключают его полной отмены. «Это, в том числе, зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении», — отмечается в сообщении МИД России.

Накануне в Праге прошли консультации замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии. По итогам переговоров Красин заявил, что «Россия не имеет ничего против безвизового режима с Грузией», однако между странами нет дипломатических отношений, передает РИА Новости.

Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел РФ: «В определенном смысле этот вопрос привязан к дипломатическим отношениям».

Напомним, что россияне сейчас могут посещать Грузию без виз, однако грузинские граждане должны получать визу для визита в Россию.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году. В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. В 2012-м Тбилиси в одностороннем порядке отменил визы для россиян. В декабре 2015 года Россия упростила въезд в страну для грузин. В конце 2015 года на большой пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на полную отмену виз.

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