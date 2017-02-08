Банде похитителей и убийц вынесли суровый приговор в Петербурге

В Ленинградском областном суде поставлена точка в резонансном деле об убийстве, похищении и вымогательстве.
|
1078
В 2015 году Петербург шокировала история с деревянной клеткой, в которой больше месяца содержалась сначала дочь, а потом ее мать. Бандиты вымогали у женщин деньги и требовали переписать на них квартиру якобы за долги. Выбраться живой из этого заточения смогла только 66-летняя мать. Ее дочь задушили. Теперь пенсионерка осталась одна с внуком.
Корреспондент НТВ Александр Щерба стал единственным петербургским журналистом, который услышал оглашение приговора.
Это довольно редкий случай, когда судебное решение занимает более 100 страниц. Председательствующий на процессе Андрей Худяков более пяти часов оглашал приговор. За это время было хорошо видно, как менялось настроение главных фигурантов.
Перед оглашением приговора, впрочем, как и на предыдущих заседаниях главный фигурант дела Александр Матюхин потребовал удалить прессу из зала. Однако председательствующий на процессе Андрей Худяков, проигнорировав обращение, приступил к чтению приговора.
Он уместился более чем на 100 страницах, а его оглашение заняло почти пять часов. В зале присутствовала только наша съемочная группа и Лилия Ковалевская — мать погибшей Надежды Мосякиной, она же потерпевшая по этому громкому уголовному делу, в котором есть статьи за убийство, вымогательство и похищение человека. Требуя отдать квартиру, Лилию Михайловну тоже похитили вслед за дочерью.
Юлиана Алексеева, старший помощник прокурора по связям с общественностью: «Это преступление особо тяжкое. Безусловно, у государственного обвинения были предусмотренные законом основания настаивать на длительных сроках лишения свободы».
Эта история потрясла общественность в начале лета 2015 года. Главарь группы Александр Матюхин и его подельники Надежда Евдокимова и Алексей Дектерёв похитили из квартиры на Долгоозерной улице в Петербурге 26-летнюю девушку, якобы задолжавшую 300 тысяч рублей одному из злоумышленников. Преступники привезли ее в частный дом в пригороде и посадили в клетку, требуя вернуть долг.
Когда выяснилось, что владельцем квартиры является мать девушки, пленницу вывезли в поселок Сосново, где задушили и утопили в озере. А уже через несколько дней по такой же схеме была выкрадена мать — Лилия Ковалевская.
Угрожая разделаться с ее внуком, бандиты вынудили пенсионерку переписать на них жилплощадь. Но перед этим решить вопрос с органами опеки: несовершеннолетний ребенок был прописан в квартире. Для оформления документов преступники привезли женщину в отдел опеки и попечительства Приморского района. Именно там пенсионерка и смогла позвать на помощь.
Лилия Ковалевская, потерпевшая: «От тех кошмарных дней не отойти».
Учитывая тяжесть преступления, на прениях прокуратура потребовала признать всю троицу виновной и назначить главарю 21 год лишения свободы. Его сообщнице, которая активно помогала душить в Соснове девушку, — 20 лет, а вот Алексею Дектерёву, который лишь присматривал за жертвами и сотрудничал со следствием, — 10 лет.
Надежде Евдокимовой суд хотя и снизил срок наказания, но и он далеко не маленький — 17 лет колонии. Третьему участнику группы назначили 8 лет лишения свободы. Прокуратура уже заявила, что не собирается обжаловать приговор, а вот Матюхин и Евдокимова пока не определились, но, скорее всего, обжалуют.
Корреспондент НТВ Александр Щерба стал единственным петербургским журналистом, который услышал оглашение приговора.
Это довольно редкий случай, когда судебное решение занимает более 100 страниц. Председательствующий на процессе Андрей Худяков более пяти часов оглашал приговор. За это время было хорошо видно, как менялось настроение главных фигурантов.
Перед оглашением приговора, впрочем, как и на предыдущих заседаниях главный фигурант дела Александр Матюхин потребовал удалить прессу из зала. Однако председательствующий на процессе Андрей Худяков, проигнорировав обращение, приступил к чтению приговора.
Он уместился более чем на 100 страницах, а его оглашение заняло почти пять часов. В зале присутствовала только наша съемочная группа и Лилия Ковалевская — мать погибшей Надежды Мосякиной, она же потерпевшая по этому громкому уголовному делу, в котором есть статьи за убийство, вымогательство и похищение человека. Требуя отдать квартиру, Лилию Михайловну тоже похитили вслед за дочерью.
Юлиана Алексеева, старший помощник прокурора по связям с общественностью: «Это преступление особо тяжкое. Безусловно, у государственного обвинения были предусмотренные законом основания настаивать на длительных сроках лишения свободы».
Эта история потрясла общественность в начале лета 2015 года. Главарь группы Александр Матюхин и его подельники Надежда Евдокимова и Алексей Дектерёв похитили из квартиры на Долгоозерной улице в Петербурге 26-летнюю девушку, якобы задолжавшую 300 тысяч рублей одному из злоумышленников. Преступники привезли ее в частный дом в пригороде и посадили в клетку, требуя вернуть долг.
Когда выяснилось, что владельцем квартиры является мать девушки, пленницу вывезли в поселок Сосново, где задушили и утопили в озере. А уже через несколько дней по такой же схеме была выкрадена мать — Лилия Ковалевская.
Угрожая разделаться с ее внуком, бандиты вынудили пенсионерку переписать на них жилплощадь. Но перед этим решить вопрос с органами опеки: несовершеннолетний ребенок был прописан в квартире. Для оформления документов преступники привезли женщину в отдел опеки и попечительства Приморского района. Именно там пенсионерка и смогла позвать на помощь.
Лилия Ковалевская, потерпевшая: «От тех кошмарных дней не отойти».
Учитывая тяжесть преступления, на прениях прокуратура потребовала признать всю троицу виновной и назначить главарю 21 год лишения свободы. Его сообщнице, которая активно помогала душить в Соснове девушку, — 20 лет, а вот Алексею Дектерёву, который лишь присматривал за жертвами и сотрудничал со следствием, — 10 лет.
Надежде Евдокимовой суд хотя и снизил срок наказания, но и он далеко не маленький — 17 лет колонии. Третьему участнику группы назначили 8 лет лишения свободы. Прокуратура уже заявила, что не собирается обжаловать приговор, а вот Матюхин и Евдокимова пока не определились, но, скорее всего, обжалуют.
Комментарии