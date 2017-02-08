В ДНР заявили о причастности к убийству Гиви советника МВД Украины

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал о расследовании убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, также известного как Гиви.
По словам Басурина, косвенные доказательства свидетельствуют о том, что убийство организовали украинские спецслужбы.
Также Басурин не исключил, что к теракту может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, сообщает Донецкое агентство новостей.
взрыв в кабинете командира батальона «Сомали» прогремел сегодня рано утром. По предварительным данным, Гиви был убит из реактивного пехотного огнемета «Шмель».
в ДНР объявлен трехдневный траур. Похоронят комбата в пятницу, 10 февраля.
Также Басурин не исключил, что к теракту может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, сообщает Донецкое агентство новостей.
взрыв в кабинете командира батальона «Сомали» прогремел сегодня рано утром. По предварительным данным, Гиви был убит из реактивного пехотного огнемета «Шмель».
в ДНР объявлен трехдневный траур. Похоронят комбата в пятницу, 10 февраля.
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