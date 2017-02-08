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  • 08.02, 21:45
Российские дипломаты подключились к поискам похищенных в Нигерии моряков. заложники, корабли и суда, нападения, Нигерия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские дипломаты подключились к поискам похищенных в Нигерии моряков

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Российские дипломаты подключились к поискам похищенных в Нигерии моряков

Российские дипломаты подключились к поискам похищенных в Нигерии моряков

Российские дипломаты подключились к поискам похищенных в Нигерии моряков

    В заложниках у пиратов остаются восемь моряков, захваченных в территориальных водах Нигерии.

    Сейчас сотрудники российского посольства в Нигерии пытаются установить местонахождение россиян, похищенных в территориальных водах страны. В посольстве России в Нигерии журналистам НТВ подвердили, что сухогруз BBC Caribbean атаковали пираты. Они захватили семерых россиян и одного гражданина Украины.

    Российские дипломаты уже обратились к властям африканской республики с просьбой о содействии в поисках похищеннего экипажа морского судна.

    Нападение произошло еще 5 февраля, но известно о нем стало лишь несколько часов назад. По предварительным данным, сухогруз был атакован в Гвинейском заливе неподалеку от нефтяного терминала. Пираты приблизились к кораблю на моторной лодке и открыли огонь.

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