РПЦ вмешалась в конфликт вокруг фильма «Матильда»

В синодальном отделе РПЦ решили защитить фильм Алексея Учителя «Матильда» от угроз и экстремистских призывов.
Замглавы синодальном отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что люди имеют право выражать свое мнение о ленте, а «оспаривание создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным». Однако реакция «не должна выходить за рамки закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами».
Также Кипшидзе подчеркнул, что анонимные активисты не могут выступать от имени РПЦ, а создатели фильма имеют право обратиться к правоохранителям в связи с поступившими угрозами. Однако, считают в РПЦ, сторонам конфликта стоит прислушаться друг к другу — «проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника», передает РИА Новости.
письма с угрозами.
В ответ Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от клеветы со стороны Натальи Поклонской.
Скандал уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал сторонам дождаться выхода фильма на экраны и назвал недопустимыми нападки экстремистов на режиссера «Матильды».
Также Кипшидзе подчеркнул, что анонимные активисты не могут выступать от имени РПЦ, а создатели фильма имеют право обратиться к правоохранителям в связи с поступившими угрозами. Однако, считают в РПЦ, сторонам конфликта стоит прислушаться друг к другу — «проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника», передает РИА Новости.
письма с угрозами.
В ответ Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от клеветы со стороны Натальи Поклонской.
Скандал уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал сторонам дождаться выхода фильма на экраны и назвал недопустимыми нападки экстремистов на режиссера «Матильды».
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