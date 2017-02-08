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  • 08.02, 21:45

РПЦ вмешалась в конфликт вокруг фильма «Матильда»

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РПЦ вмешалась в конфликт вокруг фильма «Матильда»

РПЦ вмешалась в конфликт вокруг фильма «Матильда»

РПЦ вмешалась в конфликт вокруг фильма «Матильда»

В синодальном отделе РПЦ решили защитить фильм Алексея Учителя «Матильда» от угроз и экстремистских призывов.

Замглавы синодальном отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что люди имеют право выражать свое мнение о ленте, а «оспаривание создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным». Однако реакция «не должна выходить за рамки закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами».

Также Кипшидзе подчеркнул, что анонимные активисты не могут выступать от имени РПЦ, а создатели фильма имеют право обратиться к правоохранителям в связи с поступившими угрозами. Однако, считают в РПЦ, сторонам конфликта стоит прислушаться друг к другу — «проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника», передает РИА Новости.

Напомним, ранее свое возмущение еще не вышедшим в прокат фильмом Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, выразила Наталья Поклонская. Депутат Госдумы заявила, что намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении авторами ленты чувств верующих, а некая организация «Православное государство — святая Русь» принялась рассылать в кинотеатры письма с угрозами.

В ответ Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от клеветы со стороны Натальи Поклонской.

Скандал уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал сторонам дождаться выхода фильма на экраны и назвал недопустимыми нападки экстремистов на режиссера «Матильды».

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