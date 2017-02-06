Ле Пен пообещала устроить Frexit на посту президента Франции

Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах намерена добиваться выхода Франции из Евросоюза. Об этом лидер «Национального Фронта» и кандидат на пост главы республики заявила на митинге в Лионе.
Ле Пен подчеркнула, что в случае своего избрания намерена в течение полугода провести национальный референдум по поводу членства Франции в Евросоюзе и поставить вопрос о Frexit (по аналогии с Brexit). Всего в предвыборной программе, представленной Ле Пен, 144 пункта.
Среди них — выход из Шенгенской зоны, а также возвращение франка в качестве национальной валюты. Кроме того, Ле Пен планирует вывести Францию из военного командования НАТО.
Немалое внимание в предвыборной программе Ле Пен уделила и борьбе с экстремизмом. Она предложила лишать французского гражданства лиц, причастных к террористической деятельности и имеющих помимо французского другое гражданство. Выборы президента Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.
Среди них — выход из Шенгенской зоны, а также возвращение франка в качестве национальной валюты. Кроме того, Ле Пен планирует вывести Францию из военного командования НАТО.
Немалое внимание в предвыборной программе Ле Пен уделила и борьбе с экстремизмом. Она предложила лишать французского гражданства лиц, причастных к террористической деятельности и имеющих помимо французского другое гражданство. Выборы президента Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.
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