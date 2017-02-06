Обстановка в районе Донецка продолжает накаляться

В воскресенье вечером украинские силовики открыли снайперский огонь по военнослужащим ДНР, один ополченец погиб. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
По его словам, сотрудники Народной милиции ДНР обеспечивали безопасность ремонтников в районе донецкой фильтровальной станции — те пытались восстановить линии электропередач, поврежденные обстрелами со стороны украинской армии. Работы в срочном порядке пришлось прекратить, а бригады энергетиков — эвакуировать.
Как отметил Басурин, в момент обстрела на месте присутствовали представители миссии ОБСЕ. Представитель республики также заявил, что силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию и уже перебросили в Донбасс восемь комплексов «Точка-У».
Всё это, по словам Басурина, говорит о подготовке Киевом наступления по всей линии фронта.
Как отметил Басурин, в момент обстрела на месте присутствовали представители миссии ОБСЕ. Представитель республики также заявил, что силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию и уже перебросили в Донбасс восемь комплексов «Точка-У».
Всё это, по словам Басурина, говорит о подготовке Киевом наступления по всей линии фронта.
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