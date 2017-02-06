Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.02, 07:34
Обстановка в районе Донецка продолжает накаляться. Донецкая область, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обстановка в районе Донецка продолжает накаляться

10 комментариев

Обстановка в районе Донецка продолжает накаляться

Обстановка в районе Донецка продолжает накаляться

    В воскресенье вечером украинские силовики открыли снайперский огонь по военнослужащим ДНР, один ополченец погиб. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

    По его словам, сотрудники Народной милиции ДНР обеспечивали безопасность ремонтников в районе донецкой фильтровальной станции — те пытались восстановить линии электропередач, поврежденные обстрелами со стороны украинской армии. Работы в срочном порядке пришлось прекратить, а бригады энергетиков — эвакуировать.

    Как отметил Басурин, в момент обстрела на месте присутствовали представители миссии ОБСЕ. Представитель республики также заявил, что силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию и уже перебросили в Донбасс восемь комплексов «Точка-У».

    Всё это, по словам Басурина, говорит о подготовке Киевом наступления по всей линии фронта.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru