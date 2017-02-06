На юге Москвы тушат пожар в жилом доме, есть жертвы

На юге столицы в жилом доме горит квартира. Обнаружен один погибший в результате пожара.
Пожар произошел в 17-этажном доме на Шипиловской улице. Горит квартира на четвертом этаже.
Спасатели провели частичную эвакуацию из расположенных выше квартир, выведены четверо человек, в том числе двое детей, сообщает ГУ МЧС по Москве.
Спасатели провели частичную эвакуацию из расположенных выше квартир, выведены четверо человек, в том числе двое детей, сообщает ГУ МЧС по Москве.
В целях безопасности с выше расположенных квартир проводится частичная эвакуация.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 февраля 2017 г.
К сожалению в результате происшествия есть пострадавшие.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 февраля 2017 г.
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