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  • 06.02, 07:33

На юге Москвы тушат пожар в жилом доме, есть жертвы

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На юге Москвы тушат пожар в жилом доме, есть жертвы

На юге Москвы тушат пожар в жилом доме, есть жертвы

На юге столицы в жилом доме горит квартира. Обнаружен один погибший в результате пожара.

Пожар произошел в 17-этажном доме на Шипиловской улице. Горит квартира на четвертом этаже.

Спасатели провели частичную эвакуацию из расположенных выше квартир, выведены четверо человек, в том числе двое детей, сообщает ГУ МЧС по Москве.



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