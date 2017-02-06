На юге Москвы тушат пожар в жилом доме, есть жертвы

В целях безопасности с выше расположенных квартир проводится частичная эвакуация. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 февраля 2017 г.

К сожалению в результате происшествия есть пострадавшие. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 февраля 2017 г.

Пожар произошел в 17-этажном доме на Шипиловской улице. Горит квартира на четвертом этаже.Спасатели провели частичную эвакуацию из расположенных выше квартир, выведены четверо человек, в том числе двое детей, сообщает ГУ МЧС по Москве.