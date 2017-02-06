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  • 06.02, 07:34

Американка объездила все страны мира за рекордный срок

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Американка объездила все страны мира за рекордный срок

Американка объездила все страны мира за рекордный срок

Американка объездила все страны мира за рекордный срок
  • Фото: Expedition196 /facebook.com

    • 27-летняя Кассандра Де Пеколь из США стала первой женщиной, посетившей все страны мира за максимально короткий срок.

    На свое путешествие девушка затратила 1,5 года и около 200 тысяч долларов. В каждой стране Кассандра знакомилась с местными жителями и посещала достопримечательности.

    Американка объездила все страны мира за рекордный срок. рекорды, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Expedition196 /facebook.com


    Американка объездила все страны мира за рекордный срок. рекорды, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Expedition196 /facebook.com

    По словам американки, во время путешествия она пыталась показать доброту своего народа. При этом не обошлось и без приключений: к примеру, в Перу девушку ограбили в такси, угрожая ножом, на Гренаде ее приняли за наркокурьера и отпустили только после тщательного досмотра, в Северной Корее солдат заглянул ей в глаза и сказал «мы вас уничтожим», а в Бахрейне и Ливии ее заподозрили в сотрудничестве с ЦРУ, сообщает «Интерфакс».

    If you wish to travel far and fast, travel light. Take off all your envies, jealousies, unforgiveness, selfishness and fears. — Cesare Pavese 💛✌🏽️ • • • #Expedition196 #EveryCountryinTheWorld

    Фото опубликовано ᶜᴬˢˢᴵᴱ ᴰᴱ ᴾᴱᶜᴼᴸ| ᴼᶠᶠᴵᶜᴵᴬᴸ ᴾᴬᴳᴱ (@expedition_196)


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