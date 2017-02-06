Американка объездила все страны мира за рекордный срок

27-летняя Кассандра Де Пеколь из США стала первой женщиной, посетившей все страны мира за максимально короткий срок.
На свое путешествие девушка затратила 1,5 года и около 200 тысяч долларов. В каждой стране Кассандра знакомилась с местными жителями и посещала достопримечательности.
По словам американки, во время путешествия она пыталась показать доброту своего народа. При этом не обошлось и без приключений: к примеру, в Перу девушку ограбили в такси, угрожая ножом, на Гренаде ее приняли за наркокурьера и отпустили только после тщательного досмотра, в Северной Корее солдат заглянул ей в глаза и сказал «мы вас уничтожим», а в Бахрейне и Ливии ее заподозрили в сотрудничестве с ЦРУ, сообщает «Интерфакс».
По словам американки, во время путешествия она пыталась показать доброту своего народа. При этом не обошлось и без приключений: к примеру, в Перу девушку ограбили в такси, угрожая ножом, на Гренаде ее приняли за наркокурьера и отпустили только после тщательного досмотра, в Северной Корее солдат заглянул ей в глаза и сказал «мы вас уничтожим», а в Бахрейне и Ливии ее заподозрили в сотрудничестве с ЦРУ, сообщает «Интерфакс».
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