Савченко заявила, что не хочет быть президентом Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о своих президентских амбициях в эфире украинского ТВ.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады Украины: «Не хочу (быть президентом), но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… это тяжело, это очень большая ответственность».
Она также не исключила, что следующий президент Украины может быть диктатором. По словам Савченко, в будущем она видит себя «счастливым украинцем». Депутат считает, что ее самое большое достижение еще впереди, а «больших ошибок» нет, передает РИА Новости.
Ранее депутат обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он делает жизнь своих граждан хуже, и назвала его врагом народа.
Она также не исключила, что следующий президент Украины может быть диктатором. По словам Савченко, в будущем она видит себя «счастливым украинцем». Депутат считает, что ее самое большое достижение еще впереди, а «больших ошибок» нет, передает РИА Новости.
Ранее депутат обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он делает жизнь своих граждан хуже, и назвала его врагом народа.
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