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  • 06.02, 07:33
Камерунские футболисты завоевали последнюю путевку на Кубок конфедераций в России. Камерун, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Камерунские футболисты завоевали последнюю путевку на Кубок конфедераций в России

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Камерунские футболисты завоевали последнюю путевку на Кубок конфедераций в России

Камерунские футболисты завоевали последнюю путевку на Кубок конфедераций в России

Камерунские футболисты завоевали последнюю путевку на Кубок конфедераций в России
  • Фото Reuters © 2017

    • Сборная Камеруна по футболу завоевала Кубок африканских наций и представит свой континент на Кубке конфедераций — 2017 в России.

    В финале камерунцы обыграли сборную Египта со счетом 2:1.

    Таким образом, определились все участники Кубка конфедераций — 2017. Это сборные России (хозяйка турнира), Германии (действующий чемпион мира), Португалии (чемпион Европы), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Австралии (победитель Кубка Азии), Чили (победитель Кубка Америки), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК) и Камеруна (победитель Кубка Африки).

    Сборная России в своей группе сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В другой группе сыграют команды Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

    Кубок Конфедераций с 17 июня по 2 июля 2017 года примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Матч за третье место пройдет в Москве, финал — в Санкт-Петербурге.

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