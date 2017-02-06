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  • 06.02, 07:33
Зрители освистали исполнительницу гимна РФ на ЧМ по бенди: видео. Швеция, скандалы, фанаты, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ на ЧМ по бенди: видео

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Зрители освистали исполнительницу гимна РФ на ЧМ по бенди: видео

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ на ЧМ по бенди: видео

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ на ЧМ по бенди: видео

    Перед финальным матчем на ЧМ по хоккею с мячом болельщики освистали неудачное исполнение российского гимна.

    Перед игрой гимн России исполнила девушка, которая забыла слова, извинилась за это на английском языке, и пару раз «дала петуха». Российские болельщики запели гимн на трибунах, а все зрители выразили свое недовольство свистом.

    В финале ЧМ, который проходил в шведском Сандвикене, россияне уступили шведам 3:4. Таким образом прервалась победная серия нашей сборной из четырех побед на ЧМ подряд.

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