Зрители освистали исполнительницу гимна РФ на ЧМ по бенди: видео

Перед финальным матчем на ЧМ по хоккею с мячом болельщики освистали неудачное исполнение российского гимна.
Перед игрой гимн России исполнила девушка, которая забыла слова, извинилась за это на английском языке, и пару раз «дала петуха». Российские болельщики запели гимн на трибунах, а все зрители выразили свое недовольство свистом.
В финале ЧМ, который проходил в шведском Сандвикене, россияне уступили шведам 3:4. Таким образом прервалась победная серия нашей сборной из четырех побед на ЧМ подряд.
В финале ЧМ, который проходил в шведском Сандвикене, россияне уступили шведам 3:4. Таким образом прервалась победная серия нашей сборной из четырех побед на ЧМ подряд.
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