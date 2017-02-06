Вице-президент США назвал условия для отмены антироссийских санкций

Вице-президент США Майкл Пенс увязал вопрос отмены санкций против РФ с поведением России.
По словам Пенса, вопрос о снятии санкций с РФ будет решаться в предстоящие месяцы. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Это будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов».
Он отметил, что одной из областей для сотрудничества является борьба с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство», передает «Интерфакс».
Майкл Пенс: «И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент найдет возможность начать отношения заново».
2 февраля, напомним, власти США ослабили санкционный режим в отношении сделок с участием ФСБ.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Это будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов».
Он отметил, что одной из областей для сотрудничества является борьба с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство», передает «Интерфакс».
Майкл Пенс: «И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент найдет возможность начать отношения заново».
2 февраля, напомним, власти США ослабили санкционный режим в отношении сделок с участием ФСБ.
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