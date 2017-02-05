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  • 06.02, 07:33

Депутат Рады блокировал железнодорожный переезд и напал на полицейского в Донбассе

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Депутат Рады блокировал железнодорожный переезд и напал на полицейского в Донбассе

Депутат Рады блокировал железнодорожный переезд и напал на полицейского в Донбассе

Участник блокады железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области ударил сотрудника полиции и пригрозил другим правоохранителям расправой. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения полиции.

В настоящее время в регионе усилены меры безопасности. Штаб силовой операции на востоке страны распорядился проверять все транспортные средства с целью прекращения распространения нелегального оружия. Накануне на блокпосту был остановлен автомобиль, в котором находились восемь человек в военной форме. Один из них был вооружен карабином, передает ТАСС.

Из сообщения пресс-службы: «По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища».

Полицейский был доставлен в местную больницу с ушибом грудной клетки. Другим стражам правопорядка депутат угрожал физической расправой в нецензурной форме.

В полиции имени депутата не назвали. Однако лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети сообщил, что речь идет о внефракционном депутате Владимире Парасюке, который неоднократно становился участником скандалов из-за драк.

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