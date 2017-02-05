Бесплатный гектар: китайцы не прочь присоединиться к раздаче земли россиянам

С 1 февраля любой россиянин может бесплатно получить свой дальневосточный гектар. Те, кто уже получил землю, строят первые планы.
Несколько кликов компьютерной мышки — и в вашем безвозмездном пользовании кусочек родины. Свой гектар дальневосточной земли можно выбирать, не выходя из дома. На все про все, как обещают, уйдет не больше 15 минут.
Гонки на Диком Западе, когда участок доставался тому, кто быстрее всех поставит свой флажок и застолбит выкупленную у индейцев землю, были уместны в нецивилизованной Америке конца XIX века. В России сейчас живут культурные люди, которым чужды американские традиции. Наш Дальний Восток делят грамотно и по-справедливому.
Можно прилететь на Дальний Восток и увидеть тот самый гектар своими глазами, пройтись по этой земле. Никакой Интернет не сможет передать суровую красоту этих мест. И лишь на месте можно понять, насколько велика Россия и что земли хватит на всех.
Для фермеров бесплатная земля — настоящий подарок от государства. Ведь раньше за аренду платили каждый сезон. Первые фермеры уже строят планы: кто-то планирует заниматься курами, кто-то свиньями, кто-то овощами. У 10-летнего камчатского фермера Ильи Бабушкина более оригинальные планы.
Илья Бабушкин: «Я хочу на своем участке гектара сделать мини-ферму кроликов. Я собираюсь их разводить, ну и еще сдавать шкурки и диетическое мясо кроличье поставлять».
В Амурской области пока выдали 700 гектаров из 15 миллионов возможных. Местный губернатор уверяет, что это только начало.
Александр Козлов, губернатор Амурской области: «Область у нас большая. Численность, к сожалению, у нас 800 тысяч человек на пять тысяч квадратных километров. Мы больше, чем Германия. Люди нам нужны, стройки нам новые нужны».
Как раз напротив Благовещенска, население которого 250 тысяч человек, небольшой китайский городок Хэйхэ с почти двумя миллионами граждан Поднебесной. Сейчас в Китае новогодние каникулы — возможность поближе познакомиться с историей России. Слух о том, что в России стали бесплатно раздавать землю гектарами, до рядовых китайцев еще не дошел. Но если что — они согласны.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Гонки на Диком Западе, когда участок доставался тому, кто быстрее всех поставит свой флажок и застолбит выкупленную у индейцев землю, были уместны в нецивилизованной Америке конца XIX века. В России сейчас живут культурные люди, которым чужды американские традиции. Наш Дальний Восток делят грамотно и по-справедливому.
Можно прилететь на Дальний Восток и увидеть тот самый гектар своими глазами, пройтись по этой земле. Никакой Интернет не сможет передать суровую красоту этих мест. И лишь на месте можно понять, насколько велика Россия и что земли хватит на всех.
Для фермеров бесплатная земля — настоящий подарок от государства. Ведь раньше за аренду платили каждый сезон. Первые фермеры уже строят планы: кто-то планирует заниматься курами, кто-то свиньями, кто-то овощами. У 10-летнего камчатского фермера Ильи Бабушкина более оригинальные планы.
Илья Бабушкин: «Я хочу на своем участке гектара сделать мини-ферму кроликов. Я собираюсь их разводить, ну и еще сдавать шкурки и диетическое мясо кроличье поставлять».
В Амурской области пока выдали 700 гектаров из 15 миллионов возможных. Местный губернатор уверяет, что это только начало.
Александр Козлов, губернатор Амурской области: «Область у нас большая. Численность, к сожалению, у нас 800 тысяч человек на пять тысяч квадратных километров. Мы больше, чем Германия. Люди нам нужны, стройки нам новые нужны».
Как раз напротив Благовещенска, население которого 250 тысяч человек, небольшой китайский городок Хэйхэ с почти двумя миллионами граждан Поднебесной. Сейчас в Китае новогодние каникулы — возможность поближе познакомиться с историей России. Слух о том, что в России стали бесплатно раздавать землю гектарами, до рядовых китайцев еще не дошел. Но если что — они согласны.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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