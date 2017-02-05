СМИ узнали, какие подарки Трамп готовит для британской королевской семьи

Во время своего визита в Великобританию президент США надеется встретиться с наследником британского престола принцем Уильямом, его женой и детьми.
Дональд Трамп подготовил для герцога Кембриджского ковбойские седла ручной работы. Их он собирается вручить во время поездки в Соединенное Королевство. Встреча с принцем Уильямом, его женой Кейт и их детьми Джорджем и Шарлоттой входит в список пожеланий президента США, пишет Sunday Times.
С подарком для королевы Елизаветы II помощники Трампа еще окончательно не определились. Но они рассматривают вариант «американского эквивалента традиционной шотландской чашки дружбы», которую подарила президенту США британский премьер Тереза Мэй во время визита в Соединенные Штаты.
Как ожидается, Трамп посетит Великобританию летом. Вашингтон начал предварительные обсуждения с Лондоном по данному вопросу, но ни дата, ни маршрут Трампа пока не известны.
протесты против визита американского лидера.
С подарком для королевы Елизаветы II помощники Трампа еще окончательно не определились. Но они рассматривают вариант «американского эквивалента традиционной шотландской чашки дружбы», которую подарила президенту США британский премьер Тереза Мэй во время визита в Соединенные Штаты.
Как ожидается, Трамп посетит Великобританию летом. Вашингтон начал предварительные обсуждения с Лондоном по данному вопросу, но ни дата, ни маршрут Трампа пока не известны.
протесты против визита американского лидера.
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