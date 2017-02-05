СМИ предсказали крах британских эсминцев при столкновении с подлодками РФ

При создании эскадренных миноносцев проекта 45 для военного флота Великобритании были допущены серьезные просчеты, пишет The Sunday Times.
В ходе расследования журналисты пришли к выводу, что в поставляемой технике есть существенные недостатки. Растут опасения, что вооруженные силы не смогут защитить страну в случае серьезного военного конфликта, отмечает издание.
Подлодки смогут обнаружить новинки британского флота на расстоянии до 100 морских миль. По словам британского контр-адмирала Криса Перри, корабли являются крайне шумными и напоминают «ящики с гаечными ключами».
По словам эксперта, военные отдавали приоритет разработке систем для защиты от самолетов и ракет, совершенно забыв о подводной угрозе. Между тем Россия обладает бесшумными субмаринами, которые на Западе с опасением называют «черными дырами» (это подлодки проекта 636 «Варшавянка»).
Каждый эсминец проекта 45 обошелся британской казне в миллиард фунтов стерлингов, подчеркивает издание.
Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании впервые со времен окончания холодной войны направят эсминец HMS Diamond в Чёрное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи.
Подлодки смогут обнаружить новинки британского флота на расстоянии до 100 морских миль. По словам британского контр-адмирала Криса Перри, корабли являются крайне шумными и напоминают «ящики с гаечными ключами».
По словам эксперта, военные отдавали приоритет разработке систем для защиты от самолетов и ракет, совершенно забыв о подводной угрозе. Между тем Россия обладает бесшумными субмаринами, которые на Западе с опасением называют «черными дырами» (это подлодки проекта 636 «Варшавянка»).
Каждый эсминец проекта 45 обошелся британской казне в миллиард фунтов стерлингов, подчеркивает издание.
Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании впервые со времен окончания холодной войны направят эсминец HMS Diamond в Чёрное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи.
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