ДНР: ВСУ перебросили танки и гаубицы в Донбасс

Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения 12 танков и гаубиц.
Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Эдуард Басурин: «Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в районе Николаевки выявлены огневые позиции трех 152-мм гаубиц „Мста-Б“».
По его словам, в районе Маринки и села Белая Каменка были замечены еще девять украинских танков, передает РИА Новости.
В последние дни обстановка в Донбассе осложнилась. Число обстрелов значительно возросло. Основной удар украинских военных пришелся на Авдеевку. В Москве выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские «самостийные отряды».
Эдуард Басурин: «Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в районе Николаевки выявлены огневые позиции трех 152-мм гаубиц „Мста-Б“».
По его словам, в районе Маринки и села Белая Каменка были замечены еще девять украинских танков, передает РИА Новости.
В последние дни обстановка в Донбассе осложнилась. Число обстрелов значительно возросло. Основной удар украинских военных пришелся на Авдеевку. В Москве выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские «самостийные отряды».
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