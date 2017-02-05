Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.02, 07:34

В Италии муж выследил и застрелил водителя, который сбил насмерть его жену

14 комментариев
В Италии муж выследил и застрелил водителя, который сбил насмерть его жену

В Италии муж выследил и застрелил водителя, который сбил насмерть его жену

В Италии муж выследил и застрелил водителя, который сбил насмерть его жену
  • Фото: Roberta Smargiassi /facebook.com

    • Перед тем как пойти на убийство, подавленный горем супруг заменил фотографию в своем Facebook на изображение главного героя из фильма «Гладиатор». Он также написал цитату из киноленты: «Отец убитого сына, муж убитой жены, и я сумею отомстить в этой жизни или в следующей».

    33-летняя Роберта Смаргиасси, супруга игрока полупрофессиональной футбольной команды Фабио Ди Лелло, погибла летом прошлого года. Женщину на мопеде сбил насмерть водитель по имени Итало Д’Элис, выехавший на запрещающий сигнал светофора.

    В ходе рассмотрения этого дела юридический представитель Ди Лелло высказал мнение, что наказание виновного водителя вряд ли будет справедливым. Позже адвокат пояснил, что его клиент был в депрессии. Но он не думал, что тот решится на убийство.

    Убитый горем муж несколько раз выстрелил в Д’Элиса возле кафе в коммуне Васто, в регионе Абруццо. После этого он отправился к могиле своей жены, чтобы положить пистолет на нее.

    Сотрудники полиции прибыли на кладбище, где Фабио сдался им. Инцидент произошел в минувшую среду. Ди Лелло остается под стражей. Вероятно, в скором времени ему будут предъявлены обвинения, пишет Daily Mail.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru