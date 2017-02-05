В Италии муж выследил и застрелил водителя, который сбил насмерть его жену

Перед тем как пойти на убийство, подавленный горем супруг заменил фотографию в своем Facebook на изображение главного героя из фильма «Гладиатор». Он также написал цитату из киноленты: «Отец убитого сына, муж убитой жены, и я сумею отомстить в этой жизни или в следующей».
33-летняя Роберта Смаргиасси, супруга игрока полупрофессиональной футбольной команды Фабио Ди Лелло, погибла летом прошлого года. Женщину на мопеде сбил насмерть водитель по имени Итало Д’Элис, выехавший на запрещающий сигнал светофора.
В ходе рассмотрения этого дела юридический представитель Ди Лелло высказал мнение, что наказание виновного водителя вряд ли будет справедливым. Позже адвокат пояснил, что его клиент был в депрессии. Но он не думал, что тот решится на убийство.
Убитый горем муж несколько раз выстрелил в Д’Элиса возле кафе в коммуне Васто, в регионе Абруццо. После этого он отправился к могиле своей жены, чтобы положить пистолет на нее.
Сотрудники полиции прибыли на кладбище, где Фабио сдался им. Инцидент произошел в минувшую среду. Ди Лелло остается под стражей. Вероятно, в скором времени ему будут предъявлены обвинения, пишет Daily Mail.
В ходе рассмотрения этого дела юридический представитель Ди Лелло высказал мнение, что наказание виновного водителя вряд ли будет справедливым. Позже адвокат пояснил, что его клиент был в депрессии. Но он не думал, что тот решится на убийство.
Убитый горем муж несколько раз выстрелил в Д’Элиса возле кафе в коммуне Васто, в регионе Абруццо. После этого он отправился к могиле своей жены, чтобы положить пистолет на нее.
Сотрудники полиции прибыли на кладбище, где Фабио сдался им. Инцидент произошел в минувшую среду. Ди Лелло остается под стражей. Вероятно, в скором времени ему будут предъявлены обвинения, пишет Daily Mail.
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