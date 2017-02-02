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  • 03.02, 02:13

В Москве у здания Минспорта собаки растерзали старушку

42 комментария

В Москве у здания Минспорта собаки растерзали старушку

В Москве у здания Минспорта собаки растерзали старушку

В Басманном районе Москвы сегодня нашли тело пожилой женщины со следами укусов собак.

Страшная находка была сделана на территории, прилегающей к зданию Министерства спорта РФ. Как сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова, на теле погибшей — женщины 1937 года рождения — обнаружены «множественные рваные раны, характерные при нападении собак».

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают возможных свидетелей. Возможно, что пенсионерку растерзали собаки, которых частное охранное предприятие использовало для охраны территории.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает ГСУ СК по Москве. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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