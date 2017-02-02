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  • 03.02, 02:13
От иллюстраций Дали до чукотского культа: петербургскому музею истории религии — 85. Санкт-Петербург, выставки и музеи, история, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

От иллюстраций Дали до чукотского культа: петербургскому музею истории религии — 85

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От иллюстраций Дали до чукотского культа: петербургскому музею истории религии — 85

От иллюстраций Дали до чукотского культа: петербургскому музею истории религии — 85

    Сегодня на Почтамтской улице официально дали старт юбилейным торжествам.

    Там открылась выставка, на которой представлены самые интересные экспонаты, поступившие в музей за последние пять лет: от чукотских костяных фигурок до музыкального инструмента систр из Эфиопии.

    Среди наиболее ценных предметов — четыре фолианта в жанре ливр д’артист. Это так называемые книги художника (редчайшее издание «Божественной комедии» Данте), проиллюстрированные знаменитыми живописцами: Морисом Дени, Эдуардом Гёргом и Сальвадором Дали.

    Наталья Суслова, хранитель фонда «Религии Запада. Графика» Государственного музея истории религии: «Когда праздновали юбилей, связанный с Данте, то итальянское правительство просило Дали, чтобы он сделал несколько акварелей. Он сделал 100 акварелей. Но позже итальянское правительство отказалось их печатать, и тогда он продал их одному издателю, а потом другому. В итоге вышел знаменитый шеститомник, который мы приобрели весь с ксилографиями».

    На новой экспозиции представлены чуть более 100 предметов, а вся коллекция музея история религии насчитывает около 200 тысяч единиц. На покупку экспонатов деньги выделяет Министерство культуры, но почти треть всех последних поступлений — это подарки: художников, священнослужителей, зарубежных гостей.

    Так что в новой экспозиции соседствуют самые разные удивительные предметы. И рядом с молитвенным ковриком для намаза можно вдруг увидеть костяную фигурку, посвященную поколке моржей — чукотской охоте, с которой тоже связано множество ритуалов.

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кобылкова.

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