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  • 03.02, 02:14

Доллар обновил минимум 2017 года

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Доллар обновил минимум 2017 года

Доллар обновил минимум 2017 года

Курс доллара упал ниже отметки в 59 рублей.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился на 1 рубль 57 копеек — до 58 рублей 86 копеек.

Таким образом, американская валюта обновила минимум к рублю с начала текущего года.

Дорожать российской валюте помогает рост цен на нефть. Стоимость черного золото поднимается после того, как члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны заключили соглашение о сокращении добычи. Кроме того, сегодня спикер Палаты представителей США Пол Райан выступил за усиление санкций против Ирана. На этом фоне баррель Brent впервые с 6 января поднялся выше 57 долларов.

Отметим, что ранее Минфин объявил, что с февраля будет осуществлять валютные операции на рынке РФ. Закупать валюту решили при цене нефти более 40 долларов за баррель.

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