В США толпа разъяренных студентов сорвала выступление сторонника Трампа

Кампус калифорнийского университета в Беркли стал ареной массовых беспорядков и вандализма.

Свыше тысячи студентов собрались на акцию протеста перед зданием, где должен быть выступить британский журналист Майло Яннопулос. Он известен тем, что критикует идеологию политкорректности и мультикультурализма и открыто поддерживает Трампа.



Однако вместо выступления Яннопулосу пришлось эвакуироваться — из-за того что полуторасотенная толпа молодых людей в масках стала кидать в полицейских камни и петарды, бить окна и стекла машин, раскидывать металлические барьеры. В довершение всего вандалы подожгли установленный на площади электрогенератор.



Для усмирения радикальных сторонников политкорректности полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули. Сам Яннопулос отмечает грустный парадокс — ему не дали выступить в том самом месте, где полвека назад зародилось студенческое движение за свободу слова.

