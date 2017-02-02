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  • 03.02, 02:14
В США толпа разъяренных студентов сорвала выступление сторонника Трампа. митинги и протесты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США толпа разъяренных студентов сорвала выступление сторонника Трампа

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В США толпа разъяренных студентов сорвала выступление сторонника Трампа

В США толпа разъяренных студентов сорвала выступление сторонника Трампа

В США толпа разъяренных студентов сорвала выступление сторонника Трампа

    Кампус калифорнийского университета в Беркли стал ареной массовых беспорядков и вандализма.

    Свыше тысячи студентов собрались на акцию протеста перед зданием, где должен быть выступить британский журналист Майло Яннопулос. Он известен тем, что критикует идеологию политкорректности и мультикультурализма и открыто поддерживает Трампа.

    Однако вместо выступления Яннопулосу пришлось эвакуироваться — из-за того что полуторасотенная толпа молодых людей в масках стала кидать в полицейских камни и петарды, бить окна и стекла машин, раскидывать металлические барьеры. В довершение всего вандалы подожгли установленный на площади электрогенератор.

    Для усмирения радикальных сторонников политкорректности полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули. Сам Яннопулос отмечает грустный парадокс — ему не дали выступить в том самом месте, где полвека назад зародилось студенческое движение за свободу слова.

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