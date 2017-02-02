Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.02, 02:13

В МЧС объяснили оптимизацией массовую отставку генералов

комментировать

В МЧС объяснили оптимизацией массовую отставку генералов

В МЧС объяснили оптимизацией массовую отставку генералов

В МЧС связали кадровые перестановки в ведомстве с переходом на трехуровневую систему управления.

В ведомстве отметили, что руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС. С каждым из отправленных в отставку генералов будет проведена беседа, их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС.

Тех же, кто достиг предельного возраста, с почетом проводят на пенсию. При желании они смогут продолжить работу во Всероссийском добровольном пожарном обществе (ВДПО), в Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» («Россоюзспас») и других общественных организациях.

При этом в МЧС подчеркнули, что новые подходы к организации работы ведомства «будут реализованы на основе внедрения передовых технологий управления, позволяющих сократить численность управленческого звена и пропорционально увеличить штат пожарных и спасателей реагирующих подразделений».

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об отставке 13 генералов МЧС. Также от занимаемых должностей были освобождены три генерала МВД и Следственного комитета.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru