В МЧС объяснили оптимизацией массовую отставку генералов

В МЧС связали кадровые перестановки в ведомстве с переходом на трехуровневую систему управления.
В ведомстве отметили, что руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС. С каждым из отправленных в отставку генералов будет проведена беседа, их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС.
Тех же, кто достиг предельного возраста, с почетом проводят на пенсию. При желании они смогут продолжить работу во Всероссийском добровольном пожарном обществе (ВДПО), в Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» («Россоюзспас») и других общественных организациях.
При этом в МЧС подчеркнули, что новые подходы к организации работы ведомства «будут реализованы на основе внедрения передовых технологий управления, позволяющих сократить численность управленческого звена и пропорционально увеличить штат пожарных и спасателей реагирующих подразделений».
Путин подписал указ об отставке 13 генералов МЧС. Также от занимаемых должностей были освобождены три генерала МВД и Следственного комитета.
Тех же, кто достиг предельного возраста, с почетом проводят на пенсию. При желании они смогут продолжить работу во Всероссийском добровольном пожарном обществе (ВДПО), в Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» («Россоюзспас») и других общественных организациях.
При этом в МЧС подчеркнули, что новые подходы к организации работы ведомства «будут реализованы на основе внедрения передовых технологий управления, позволяющих сократить численность управленческого звена и пропорционально увеличить штат пожарных и спасателей реагирующих подразделений».
Путин подписал указ об отставке 13 генералов МЧС. Также от занимаемых должностей были освобождены три генерала МВД и Следственного комитета.
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