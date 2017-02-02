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  • 03.02, 02:14
Путин договорился с Орбаном о крупных энергетических проектах. Венгрия, переговоры, Путин, Сирия, Украина, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин договорился с Орбаном о крупных энергетических проектах

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Путин договорился с Орбаном о крупных энергетических проектах

Путин договорился с Орбаном о крупных энергетических проектах

    Владимир Путин, который находится сейчас в Венгрии, заявил о крупных проектах с Будапештом в энергетике и атомной сфере.

    Венгрия — это страна Евросоюза, которая последовательно выступает за снятие санкций с России и заявляет о готовности тесно сотрудничать с Москвой во всех областях. Премьер-министр страны Виктор Орбан демонстрирует свою симпатию не только по отношению к российскому президенту, но и к Дональду Трампу, особенно приветствуя новую миграционную политику США. Так что Будапешт сейчас называют в Евросоюзе «белой вороной».

    О том, что обсуждали сегодня Путин с Орбанов, — в материале корреспондента НТВ Гарри Княгницкого.

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