Путин договорился с Орбаном о крупных энергетических проектах

Владимир Путин, который находится сейчас в Венгрии, заявил о крупных проектах с Будапештом в энергетике и атомной сфере.

Венгрия — это страна Евросоюза, которая последовательно выступает за снятие санкций с России и заявляет о готовности тесно сотрудничать с Москвой во всех областях. Премьер-министр страны Виктор Орбан демонстрирует свою симпатию не только по отношению к российскому президенту, но и к Дональду Трампу, особенно приветствуя новую миграционную политику США. Так что Будапешт сейчас называют в Евросоюзе «белой вороной».



О том, что обсуждали сегодня Путин с Орбанов, — в материале корреспондента НТВ Гарри Княгницкого.

