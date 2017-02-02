Похитившую двухлетнего мальчика петербурженку задержали на окраине города

Благодаря слаженным действиям полиции похитительницу ребенка удалось найти всего за несколько часов.
Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу, подозреваемая была задержана сотрудниками полиции на территории Кировского района. Женщину, похожую на похитительницу коляски с ребенком, заметил бдительный патруль.
Полицейские остановили женщину и попросили представить документы. Та была пьяна, а ребенок напуган, отмечает «Фонтанка». Киднеппершу доставили в 31-й отдел полиции.
По данным интернет-газеты, задержанная 45-летняя петербурженка была судима за мелкие преступления 14 раз. Она отказывалась общаться с полицейскими и вела себя агрессивно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК «Похищение человека». Ребенок уже передан родителям.
Напомним: днем от здания школы №416 на Эрлеровском бульваре Петергофа неизвестная женщина похитила коляску с двухлетним мальчиком. Она бросила коляску в соседнем поселке Стрельна и скрылась с ребенком. Как выяснилось позже, преступница отправилась с похищенным малышом в Петербург.
Полицейские остановили женщину и попросили представить документы. Та была пьяна, а ребенок напуган, отмечает «Фонтанка». Киднеппершу доставили в 31-й отдел полиции.
По данным интернет-газеты, задержанная 45-летняя петербурженка была судима за мелкие преступления 14 раз. Она отказывалась общаться с полицейскими и вела себя агрессивно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК «Похищение человека». Ребенок уже передан родителям.
Напомним: днем от здания школы №416 на Эрлеровском бульваре Петергофа неизвестная женщина похитила коляску с двухлетним мальчиком. Она бросила коляску в соседнем поселке Стрельна и скрылась с ребенком. Как выяснилось позже, преступница отправилась с похищенным малышом в Петербург.
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